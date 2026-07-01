Javi Rayo 01 JUL 2026 - 13:17h.

Sergio Rico recuerda el accidente de caballo que le tuvo un largo tiempo en coma

Sergio Rico se ofrece al Sevilla FC: "Me encantaría volver"

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Sergio Rico ha rememorado el momento más difícil de su vida, el accidente de caballo que sufrió el 23 de mayo de 2023 y que le tuvo varias semanas en coma en la UCI y un total de 82 días ingresado en el hospital. Ahora, desde la distancia que da el paso del tiempo, ha querido repasar aquellos complicados días y, como no, no ha podido evitar emocionarse.

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Sergio Rico y el momento más difícil de su vida

El exportero del Sevilla -equipo al que le encantaría volver- iba montado en su caballo en la Romería del Rocío cuando otro vehículo asustó al animal y éste tiró a Sergio Rico al suelo, propinándole varias coces en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico muy grave. El guardameta consiguió recuperarse y volver al fútbol en 2025, aunque actualmente se encuentra sin equipo tras haber rescindido con el Al-Gharafa por impagos el pasado mes de enero.

Ahora recuerda así el accidente que le cambió la vida: "Fue un accidente como podía haber pasado cualquier otra cosa, a cualquier otra persona. Fueron momentos muy duros, al final me perdí casi todo el año. Eso fue lo que más me dolía, siempre cuando el doctor venía al hospital le preguntaba que cuando iba a poder salir (del hospital) para poder seguir entrenando y jugando. Fue duro por eso. Ver que no podías hacer lo que más te gusta... eso es lo más duro. Gracias a Dios todo ha quedado en un susto, en una anécdota. Ese milagro sucedió y a día de hoy estoy como si no hubiera pasado nada".

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El exportero del PSG asegura que ha vuelto a recuperar su nivel físico y que puede competir sin problemas. "Doy gracias a Dios y a la Virgen del Rocío por haberme dado esta segunda oportunidad", comenta el guardameta sevillano.