Tito González | Basilio García Sevilla, 01 JUL 2026 - 10:11h.

Profesor titular de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide, presenta un libro sobre la historia del Sevilla

Se cumple un siglo de la muerte del presidente fundador del Sevilla FC

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Alberto del Campo Tejedor es profesor titular de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide, y uno de los grandes investigadores de la historia del fútbol sevillano. En estos días, ha saltado a la actualidad por la edición de dos libros, uno sobre la historia del Sevilla FC y otro sobre la del Real Betis Balompié, dos historias paralelas pero ligadas entre sí.

Del Campo Tejedor ha atendido a los micrófonos de ElDesmarque, donde ha explicado cómo ha plasmado cuatro años de investigación en dos tomos imprescindibles para los amantes de la historia del fútbol sevillano. “Cuatro años para desmontar tópicos e ideas asumidas”, explica el autor, que asegura que ha encontrado “un montón de falsedades” que se han tomado como axiomas en la capital hispalense.

De hecho, comienza negando una de las líneas maestras de muchos aficionados al fútbol en la capital de Andalucía. “La principal es que la pugna entre el Betis y el Sevilla es la lucha entre David y Goliat, entre los descamisados y los señoritos. Esto es radicalmente falso, es un topicazo y la rivalidad es mucho más compleja”.

“¿Por qué? Primero porque el Sevilla era un club mucho más heterogéneo, en absoluto era de señoritos, había elementos de la aristocracia como Ybarra, sí, pero había muchos republicanos, había muchos liberales, era absolutamente ecléctico y heterogéneo. Formados en Gran Bretaña muchos de ellos tenían en primer lugar una visión democratizadora del fútbol, querían llevar el fútbol a otras clases sociales. Eso es antagónico con el discurso que se ha dado el Sevilla de que eran unos señoritingos”, añade el escritor.

La polémica con la fundación del Sevilla

Con todo, el gran tema de debate respecto a la historia del Sevilla FC está en su fecha de fundación. Durante más de 100 años estuvo fijada en 1905, pero tras los estudios del departamento de historia de la entidad, se estimó que los inicios del club datan de 1890. Del Campo Tejedor argumenta su teoría de que es difícil concluir que los dos clubes sean el mismo.

“Hay un lapso de tiempo muy importante entre 1892 y 1905 en que yo acredito que se dejó de jugar. Si tú consideras que para ser el mismo club tiene que haber una continuidad o que la ausencia puede ser un par de años, pero no tantos, no habría continuidad. Ahora, hay argumentos también para sostener lo contrario, familiares que son los mismos, el mismo nombre, incluso el mismo estadio, una cierta memoria de continuidad, entonces en función de los criterios que uno aplique podrá defender una cosa u otra”, explica.