Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUN 2026 - 18:55h.

Leo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del tramo final del Sevilla

Leo, el niño con piel de mariposa que inspiró al Sevilla a ganar al Atlético, inicia su tratamiento

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Leo continúa, poco a poco, avanzando en su tratamiento. El pequeño con piel de mariposa, que fue una de las grandes inspiraciones del Sevilla en el tramo final de la temporada, consiguió la necesaria medicación para avanzar en su enfermedad y este miércoles, el club hispalense ha celebrado un nuevo pero gran paso del chico: "Rendirse nunca fue una opción".

Junto a un familiar, Leo se acerca al agua para, a pesar de las dificultades que le presenta su enfermedad, tocar el agua y acercarse a la marea de la playa, un hecho que hasta hace unos meses parecía imposible.

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El emocionante vídeo llega acompañado de un precioso mensaje del Sevilla, que celebra su avance. "Verte hoy aquí, riendo y disfrutando del sol después de todo nos demuestra que rendirse nunca fue una opción. Este chapuzón no es solo agua salada; es pura libertad, es salud y es el inicio de una nueva etapa llena de vida gracias al tratamiento por el que tanto has luchado, Leo".

Luis García Plaza, emocionado con Leo

El propio entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, reconoció tras el partido ante el Atlético de Madrid que la presencia de Leo tan cerca de los jugadores había supuesto un incentivo para la plantilla, una inspiración.

El madrileño llegó a emocionarse al hablar del chico. “Sí, ha ayudado. Una persona como Leo que se presente allí y te cuente su historia, y transmita esa vitalidad, me emociona. Son lecciones de vida que tienes que aprender. Voy a todo, llevo dos jornadas, me noto con una pesa grande, porque llegas a un club tan grande en una situación tan delicada y tienes que levantar a un grupo, a una afición, a que todo el mundo crea. El futuro ya vendrá, pero tengo que levantar eso, he cogido esa responsabilidad y la tenemos que transmitir. Leo me ayudó. Fue un tesoro”, indicó el entrenador de un Sevilla FC que siempre ha contado con el número ‘12’ detrás, representado ahora en este chico con la enfermedad de piel de mariposa que lucha por una vida mejor, pero siempre sintiendo en sevillista.