Basilio García Sevilla, 28 ABR 2026 - 10:37h.

Este lunes ha comenzado a administrársele Vyjuvek, un medicamento en forma de gel

El emocionante mensaje de García Plaza tras la visita de Leo: "El regalo fue de él"

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No tiene nada que ver con lo deportivo, pero es incluso muchísimo más importante. Buenas noticias para el sevillismo y el Sevilla FC, que ve cómo uno de los suyos cumple un objetivo vital. Leo, el niño que inspiró y acompañó al primer equipo en su última victoria sobre el Atlético de Madrid, ha comenzado el tratamiento para la enfermedad de piel de mariposa que sufre.

“¡El gran día ha llegado!”, anunciaba Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, este lunes a través de su perfil oficial de Instagram. “Andalucía comienza a dispensar Vyjuvek a los pacientes con piel de mariposa. Me alegro muchísimo por Leo y Adrián, que han sido los primeros en iniciar su tratamiento. Un abrazo muy fuerte para ellos y para sus familias, que tanto han luchado para que llegara este momento. Orgulloso de la sanidad pública de Andalucía y de nuestros profesionales sanitarios. Cumplimos”, ampliaba en su comentario el político malagueño.

Leo, de 12 años, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y Adrián, de 22 años, en el Costa del Sol de Marbella, han sido los primeros pacientes de esta enfermedad que han iniciado su tratamiento con Vyjuvek, un medicamento en forma de gel que actúa directamente sobre las heridas, favoreciendo su cicatrización incluso en lesiones crónicas. Reduce el dolor y mejora de forma significativa la calidad de vida de los pacientes, que en muchos casos necesitan entre dos y cinco horas diarias de curas.

Leo, inspiración del Sevilla

El caso de Leo ha servido para visibilizar esta dolorosa enfermedad, especialmente hace un par de semanas, cuando fue protagonista en la victoria del Sevilla sobre el Atlético de Madrid.

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El joven sevillista acudió durante la semana a un entrenamiento del primer equipo, lanzando una charla motivadora que emocionó a los futbolistas. Ese sábado, estuvo invitado en el partido ante el Atleti, saltó al campo con los jugadores y Luis García Plaza le llevó consigo al vestuario para celebrar el triunfo con sus ídolos.

“Sí, ha ayudado. Una persona como Leo que se presente allí y te cuente su historia, y transmita esa vitalidad, me emociona. Son lecciones de vida que tienes que aprender. Leo me ayudó. Fue un tesoro”, dijo Luis García Plaza. Ahora, la historia del logro conseguido por este sevillista debe servir al equipo para crecerse ante las dificultades y lograr las victorias necesarias para escapar del descenso.