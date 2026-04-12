Basilio García Sevilla, 12 ABR 2026 - 17:46h.

El joven sevillista acudió el jueves al entrenamiento y este sábado al partido

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“El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”, es una frase célebre de Jorge Valdano que representa muy bien lo que supone el deporte del balón en prácticamente todo el mundo. Otro ejemplo de ello es Leo, un joven aficionado sevillista que sufre la enfermedad de la piel de mariposa, pero que a pesar de las dificultades que eso conlleva, sigue con amor y pasión las evoluciones del Sevilla FC.

Leo ha sido no solo protagonista durante la semana, sino también una inspiración para conseguir la victoria. El joven fue invitado por Luis García Plaza a presenciar el final del entrenamiento del pasado jueves, contándole su historia a los jugadores en el mismísimo campo de entrenamiento. Sus ídolos, le regalaron además una camiseta firmada por ellos. Pero hubo más, y es que este sábado Leo ha sido uno de los ‘protagonistas’ del partido ante el Atlético de Madrid, viviendo una jornada de lo más especial.

No solo salió de la mano de Nemanja Gudelj al terreno de juego, sino que además pudo celebrar la victoria después con los jugadores. “Hoy tú has puesto mucho mérito de la victoria”, le dijo Luis García Plaza cuando se lo encontró de camino a la rueda de prensa, invitándole a ir con él al vestuario.

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El capitán del Sevilla le recordó que antes del partido le había dicho que iban a ganar. “Me lo ha dicho, me lo ha dicho”, contestaba. Leo ha vivido un día tremendamente especial que ha sido rubricado con la necesaria victoria de su equipo.

Luis García Plaza, emocionado con Leo

El propio entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, reconoció tras el partido que la presencia de Leo tan cerca de los jugadores había supuesto un incentivo para la plantilla, una inspiración.

El madrileño llegó a emocionarse al hablar del chico. “Sí, ha ayudado. Una persona como Leo que se presente allí y te cuente su historia, y transmita esa vitalidad, me emociona. Son lecciones de vida que tienes que aprender. Voy a todo, llevo dos jornadas, me noto con una pesa grande, porque llegas a un club tan grande en una situación tan delicada y tienes que levantar a un grupo, a una afición, a que todo el mundo crea. El futuro ya vendrá, pero tengo que levantar eso, he cogido esa responsabilidad y la tenemos que transmitir. Leo me ayudó. Fue un tesoro”, indicó el entrenador de un Sevilla FC que siempre ha contado con el número ‘12’ detrás, representado ahora en este chico con la enfermedad de piel de mariposa que lucha por una vida mejor, pero siempre sintiendo en sevillista.