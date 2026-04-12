Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 00:29h.

Nemanja Gudelj agradeció el apoyo del sevillismo en Nervión

Uno por uno del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid: respira y late

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El Sevilla se llevó el triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid en una victoria que significa más que tres puntos ya que saca al equipo del descenso en el que se había metido con la victoria del Elche horas antes. Los jugadores sevillistas celebraron el primer triunfo de la etapa de Luis García Plaza como se merece y Nemanja Gudelj se quiso acordar del apoyo de la afición en zona mixta tras el triunfo tras "enseñar lo que significa jugar para este escudo".

Nemanja Gudelj, tras el Sevilla-Atlético

Explicación del triunfo: "Hay que dejar el corazón en el campo. Hay que enseñar qué significa jugar para este escudo y eso hemos hecho hoy. Hemos dejado la piel y tengo que destacar obviamente a la afición hoy. Siempre, pero en un momento difícil, estar así apoyándonos 100 minutos. Es increíble, sin palabras".

Puntos para la salvación: "Nosotros en eso sinceramente no estamos contando. Estamos viendo partido a partido que hay que hacerlo así, si no la cosa va a estar muy difícil. Hemos dicho antes que quedaban ocho finales y ahora quedan siete. Hemos dado un ejemplo de cómo afrontar esas siete finales que nos quedan y partido a partido vamos a seguir".

Ambiente previo al partido: "Obviamente estás más tranquilo que antes del partido, porque antes del partido estabas en una zona de descenso y, con estos tres puntos, subimos un poco, un puesto o dos puesto. Da tranquilidad para estos dos días pero sabemos de la situación y sabemos muy bien que quedan siete finales y vamos a darlo todo".

Importancia de la afición: "En esta semana en rueda de prensa lo he dicho: esta afición sabe muy bien diferenciar algunas situaciones. Ya después de la temporada saben lo que toca pero también saben muy bien qué toca ahora y qué necesita el equipo y el club y hoy ha sido de 10 no, de 11".