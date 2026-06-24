David Torres 24 JUN 2026 - 09:01h.

Será el primer test de una pretemporada sin grandes rivales

Todas las fechas y los seis amistosos de la pretemporada del Valencia CF 2026-2027

Compartir







VaEl Valencia CF ha anunciado de forma oficial todos las fechas de su pretemporada 2026-27. Así, el Valencia CF regresará al trabajo el próximo 2 de julio, fecha a partir de la cual los jugadores del primer equipo se someterán a las habituales analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo antes de arrancar el trabajo en campo. El equipo, a las órdenes de Carlos Coberán, afronta una pretemporada que comenzará con los entrenamientos en la Ciutat Esportiva de Paterna, el día 6 de julio, y que tendrá a lo largo del verano dos concentraciones en Girona e Inglaterra y seis partidos amistosos ante rivales de poca enjundia y alguno exótico. Hasta ahí todo normal.

El Petro de Luanda, concentrado en Benasque con un viejo conocido che

Sin embargo, cuando se repasa la lista de amistosos del Valencia CF, salta a la vista que el primer rival che es un equipo de Angola, exactamente el campeón de la Liga de aquel país. Será la primera vez que el conjunto valencianista se enfrente a un rival de ese país en sus 107 años de historia. Y es que, tras una semana en Paterna, el 13 de julio el equipo se desplazará a Girona para llevar a cabo un primer stage de preparación en las instalaciones del Royalverd Training Center, donde disputará su primer test del verano frente al Petro de Luanda, previsto para el día 18 de julio. Los luandeses se concentrarán en Benasque y, desde ahí, acudirán al enfrentamiento con los che

El club, en realidad se llama Club Atlético Petróleos Luanda, fundado en 1980 tras la fusión de dos equipos, cuenta con secciones de baloncesto y balonmano y es el vigente campeón. Ha ganado veinte veces la Liga y juega en un estadio con capacidad para 50.000 personas (Como Mestalla). Con todo, lo más curioso es que, repasando su desconocida plantilla, hay un nombre que los valencianistas recordarán, aunque no por su excelente paso por Mestalla. Se trata del extremo Hélder Costa.

Un extremo derecho de Mendes que fracasó

Hélder Costa fue uno de los futbolistas más que Mendes colocó en Mestalla a su amigo Peter Lim. Cedido un año, participó en 1229 minutos repartidos en 27 partidos en los que únicamente dio dos asistencias. Costa llegó en el último día de mercado de 2021 y, tras haberse devaluado, se fue en junio de 2022 sin pena ni gloria.

A partir de ahí comenzó su debacle, se quedó tres veces sin equipo, la última en China en julio de 2025. Un año después, en mayo de 2026, el Petro de Luanda lo repescaba para la causa a sus 32 años.