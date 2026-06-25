David Torres 25 JUN 2026 - 11:02h.

El partido se disputará el 8 de agosto en Mestalla y servirá como presentación ante la afición

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ValenciaEl Valencia CF ha hecho oficial el último enfrentamiento que faltaba por conocer de su pretemporada que, como ha venido informando ElDesmarque, se dividirá en tres escenarios y contará con seis partidos amistosos. El último de ellos, el clásico Trofeu Taronja del que ahora se conocen todos los detalles y que tiene un rival de prestigio para terminar la preparación antes de LALIGA. Será, si nada lo cambia, el último Torneo Naranja que se disputará en Mestalla.

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Presentación y partido

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla, la 54ª edición del Trofeu Taronja en el que recibirá al Newcastle United FC como rival invitado. El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará el Camp de Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

El Newcastle United FC llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. ‘Las Urracas’, campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier League.

El encuentro supondrá la prueba final de la pretemporada para el Valencia CF y permitirá disfrutar de una de las citas más representativas del calendario valencianista.

Sólo un enfrentamiento ante el Newcastle

El Valencia CF sólo se ha enfrentado una vez ante el Newcastle en su historia, fue en la pretemporada de la temporada 2008-09 con Unai Emery como entrenador. Aquella vez, como recuerda el portal Ciberche, el Valencia CF perdió por 2-1, pero tuvo atenuantes. "Para empezar tuvo que soportar una odisea de viaje de 17 horas, y nada más bajar del avión se vio obligado a jugar un partido ante un equipo más rodado que además se estrenaba ante su afición". Joaquín marcó el único gol che que salió con un once muy titular:

Timo Hilldebrand, Moretti, Albiol, Helguera, Miguel Brito; Vicente Rodríguez, Albelda, Baraja, Joaquín; David Silva y Morientes. Después saltarían al campo David Villa, Juan Mata, Alexis Ruano, David Navarro, Miguel Ángel Angulo, Manuel Fernandes, Edu Gaspar y Pablo Hernández, hoy técnico del CD Castellón. Casi nada

Todas las fechas de la pretemporada del Valencia CF 2026-2027

Una vez que se conoce el partido del Trofeu Taronja, estas son todas las fechas de la pretemporada del Valencia CF.

2 de julio: Vuelta al trabajo

6 de julio: Comienzan los entrenamientos en campo

13 -19 de julio: Stage de pretemporada en Girona

18 de julio: amistoso ante el Petro de Luanda (Girona)

22 de julio: amistoso contra el Eldense (Paterna)

25 de julio: amistoso contra el CD Castellón (Paterna)

27 de julio 2 de agosto: Stage de pretemporada en Inglaterra (Birmingham)

28 de julio: amistoso contra el Derby County

1 de agosto: amistoso contra el Stoke City

8 de agosto: Trofeu Taronja ante el Newcastle