David Torres 22 JUN 2026 - 19:38h.

Jugará en Paterna ante el Castellón, en Inglaterra disputará dos duelos y concluirá la pretemporada con el Trofeo Naranja

El plan de verano del Valencia CF a un mes del inicio de pretemporada: dos concentraciones, varios amistosos

Compartir







ValenciaEl Valencia CF está a diez días de comenzar la pretemporada. Los jugadores, que tendrán cinco semanas de descanso a excepción de Javi Guerra y Stole Dimitrievski, que tendrán un permiso especial, ya saben cuál es el plan para este verano antes del comienzo de LALIGA.Así, tal y como ha venido informando ElDesmarque, el equipo volverá el 2 de julio, para hacerse por turnos las pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada. La idea, no obstante, es que es fin de semana no empiecen y el trabajo de campo comience el 6 de julio.

PUEDE INTERESARTE Compás de espera entre Meunier y el Valencia CF

Ante el Castellón en Paterna

El primer tramo de la preparación será en la Ciudad Deportiva, dónde se celebren los primeros amistosos ante rivales de la zona si da tiempo (antes o después del primer stage), porque la idea es que del 13 al 19 de julio, el equipo repita en Girona, en las instalaciones de Royal Verd, en la Garrotxa. No está claro si allí dará tiempo a jugar algún encuentro. Dependerá de la agenda de otros rivales. Lo que ya está claro es que, tras ir a Girona, el Valencia CF volverá a la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí, en Paterna jugará de nuevo contra el CD Castellón, como el año pasado.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF llama a la puerta de Iván Fresneda

Dos amistosos de pretemporada en Inglaterra: Stoke City y el Derby County

El plan inicial es después ir al 25 de julio al 2 de agosto a Sain George's Park en Birmingham, complejo deportivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), dónde el equipo trabajará y será la base para jugar algún partido amistoso. Allí jugará dos amistosos como ha adelantado el diario As. El rival será el Stoke City el próximo 1 de agosto y servirá como presentación del conjunto inglés ante su afición. En esa segunda gira inglesa el Valencia CF, la idea del club es disputar en las mismas instalaciones un amistoso contra un equipo inglés en el que se está trabajando para cerrar la fecha, el Derby County. El Valencia CF, después de Inglaterra, cerrará la pretemporada con el Trofeo Naranja, el 8 de agosto.