David Torres 22 JUN 2026 - 09:04h.

El futbolista se mantiene inmune al interés valencianista y parece que apuesta por seguir en Portugal

Compás de espera entre Meunier y el Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF ha contactado con Iván Fresneda para que sea su lateral derecho, ya que es sub 23 pero tiene experiencia y mientras Thomas Meunier deshoja la margarita de su futuro. El madrileño, que a sus 21 años tiene un hueco ganado en el Sporting de Lisboa, sin embargo, ya no es el futbolista que los de Mestalla intentaron fichar justo en el mes que se cuajó la llegada de Carlos Corberán.

Tiene contrato hasta 2028 y, según ha avanzado el diario Record espera una mejora contractual ya que su ficha sí entraría dentro de los parámetros que maneja el Valencia. Ahora mismo cobra unos 1,2 millones de euros brutos por temporada (600.000 euros netos). La vinculación con los verdiblancos también podría sufrir cambios, con la firma de un contrato, al menos, por un año más, explica la mencionada fuente que asegura que el lateral derecho se mantiene "inmune" a los intereses valencianistas. Su cláusula es de 80 millones, la misma que le impusieron cuando fue comprado procedente del Valladolid en 2023, por 9 millones fijos más 2 millones en variables; por lo que el Valencia CF únicamente podría obtener una cesión si el futbolista da su OK a salir, cosa que parece poco sencilla, ya que quiere darse al menos un año más.

El Valencia CF ya lo quiso

Lo cierto es que la apuesta del Valencia CF por Iván Fresneda no es nueva. En diciembre de 2024 estuvo a punto de llegar a Mestalla cedido, pero claro, en aquel momento apenas jugaba y había opciones. Además, se acababa de lesionar Thierry y el Valencia CF le ofrecía la banda derecha de Mestalla para él. Ahora la cosa está más complicada ya que él está por la labor de jugar en Champions este año, cuestión que no le ofrece el Valencia que sigue esperando a que futbolistas como Meunier se decidan.

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La particularidad de este año es que en el Valencia CF cabrían hasta dos laterales derechos, porque el único que tiene Corberán es Foulquier, que acaba contrato y está lesionado. Por eso, sondeó a Fresneda, aunque parece que se quedará en eso, en una llamada sin respuesta afirmativa.