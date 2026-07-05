David Torres 05 JUL 2026 - 09:01h.

El Trabzonspor inicia conversaciones con el jugador

Pacto de caballeros entre Cenk y el Valencia CF

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ValenciaTras el chasco que fue que el Colonia no lo comprara, Cenk ha abierto la puerta para volver a la Superlig turca. El futbolista sabe que en Valencia no cuenta y ha llegado, como avanzó ElDesmarque, un pacto entre caballeros con el Valencia CF para no incorporarse a la pretemporada para buscar una salida del club valencianista, con el que tiene contrato hasta 2028. El Valencia y Cenk, que ha estado cedido esta temporada en el Colonia de Alemania y la pasada en el Valladolid, han acordado que el jugador no se incorpore junto al resto de sus compañeros por el momento. El defensa turco podría incorporarse con el grupo próximamente si antes no se resuelto su futuro.

El Trabzonspor inicia conversaciones con Cenk

Sin embargo, la idea de Cenk es no tener ni tan siquiera que pasar por Valencia. La última hora que llega desde Turquía es que el Trabzonspor ha iniciado conversaciones con el jugador para poder incorporarlo. El problema, sin embargo, parece que ese interés todavía no colma los deseos del futbolista y del club, pero es la prueba evidente de que el central zurdo quiere acelerar su salida. Según ha podido saber ElDesmarque, no hay un plazo exacta para que vuelva, porque hay fundadas esperanzas de que el internacional turco encuentre acomodo y el club pueda recuperar parte de los 5 millones que invirtió en él.

Lo que está claro es que el Valencia quiere traspasarlo y que él no quiere volver al Valencia CF. En ese sentido, dijo en una entrevista en IHA, medio deportivo de su país sobre su posible regreso a Turquía, dónde no ha jugado en la élite. "Nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig (la liga de su país) es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado". Quizá ese momento esté cerca.