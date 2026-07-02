David Torres 02 JUL 2026 - 10:23h.

El Valencia CF le ha dado un plazo para que se busque un acomodo

Cenk se plantea volver a casa

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ValenciaCenk Ozkaçar no se incorporará a la pretemporada del Valencia CF, de momento. Es más, la idea es que no tenga que pisar la Capital del Turia como futbolista del conjunto de Mestalla. ¿Quiere decir esto que su salida es inminente? Ni sí, ni no. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, después de que el Colonia de forma desgarradora decidiera no hacer efectiva su opción de compra, el futbolista tuvo claro que su futuro no pasa por Mestalla. Lo sabe de primera mano, porque así se lo ha hecho saber el Valencia CF y, desde ese momento, se busca acomodo. A él le encantaría seguir en Alemania pero el mercado, de momento, sólo le ofrece Turquía, su país, pero las ofertas tampoco terminan de encantarle ni a él, ni al Valencia CF

El pacto de caballeros entre Cenk y el Valencia CF

En este escenario, el Valencia CF y Cenk han decidido llegar a un acuerdo, a una especie de pacto entre caballeros por el que se dan un tiempo para resolver el futuro del futbolista y evitar que venga a Valencia. En este clima de confianza, según ha podido saber ElDesmarque, no hay un plazo fijo para que vuelva, porque hay fundadas esperanzas de que el internacional turco encuentre acomodo y el club pueda recuperar parte de los 5 millones que invirtió en él.

El futbolista, entre tanto, acelera porque su forma de pensar no ha cambiado. Y es que, el central dejó claro en su día que no quería volver al Valencia CF y que su deseo era quedarse en Alemania. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", dijo en una entrevista IHA, medio deportivo de su país. Sus deseos no fueron órdenes porque aunque su "objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia", finalmente no pudo ser. Quizá por eso, en el seno de la charla con el periodista ya abría una puerta a su estreno en Turquía. "Nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig (la liga de su país) es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado".