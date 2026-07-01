Por qué el Valencia CF no pidió acabar LALIGA en Mestalla y despedirse de su estadio en la última jornada

David Torres 01 JUL 2026 - 16:39h.

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ValenciaEl Valencia CF ya conoce su calendario para LALIGA 2026-27; cuándo será la Jornada Retro, cuándo disputará los derbis y es consciente cuándo Mestalla se despedirá de forma oficial tras 104 años de vida. Inicialmente se podía pensar que el club alargaría ese momento hasta el final de la campaña, pero la realidad es que el Valencia no pidió a la Liga acabar la competición de la campaña 2026-27 en Mestalla, estadio en el que vivirá su última campaña, ni tampoco como visitante y, finalmente, la despedida oficial del estadio será en la jornada 37 ante el Elche.

¿Por qué no pidió el Valencia CF acabar fuera de Mestalla?

El Valencia CF no lo pidió no porque la despedida de Mestalla esté decidida en su forma, ya que hay una comisión interna de varios departamentos que dirimirá cómo se produce el adiós definitivo al campo. Lo dejó a la suerte, pero no le preocupa que la última jornada sea fuera de casa, es más, le viene bien. Y es que, al margen de cómo se decida despedir el campo, hay muchos elementos del estadio que se trasladarán al Nou Mestalla, desde cámaras a marcadores u otros objetos del campo. De esta forma, el sorteo determinó que la última jornada como local del equipo valencianista sea la 37 ante el Elche el fin de semana del 23 de mayo. Si todo va según lo previsto, ese choque pondrá por tanto el broche final a 104 años de historia. Una semana más tarde, el Valencia cerrará la Liga en El Sadar ante Osasuna.

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Cabe recordar que el estadio valencianista, inaugurado en mayo de 1923, es el más antiguo de la actual Primera División y está previsto que acoja por última vez un campeonato liguero porque el Valencia tiene previsto iniciar en su nueva casa la campaña 2027-28, como confirmó Inma Ibáñez a ElDesmarque.