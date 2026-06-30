David Torres 30 JUN 2026 - 12:10h.

Tercer año consecutivo sin pérdidas

El presupuesto del Valencia CF para la temporada 2025-26 y el estado de sus cuentas: todos los detalles

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ValenciaEn el Valencia CF, económicamente todo va bajo lo previsto. Hoy 30 de junio se cierra el ejercicio contable y, a partir de mañana, se pueden empezar a anunciar gestiones y fichajes como los de Dieng, Sato o De Haas sin que repercutan en las cuentas ya pasadas si así se decide. Con todo, y aunque el club tardará unos días en contabilizar exactamente el cierre del ejercicio 2025-26, las previsiones son optimistas.

Así la directora financiera y de la fundación del Valencia Inma Ibáñez, sin duda, el cerebro económico del conjunto de Mestalla ha asegurado a preguntas de ElDesmarque que el club terminará la temporada con un equilibrio financiero, tal y como estaba previsto en el presupuesto que se presentó en diciembre del año pasado. Faltan algunos detalles, ya que la temporada deportiva acaba justo hoy 30 de junio, pero Inma Ibáñez, que ha estado presente Hoy en el banco de alimentos de Mestalla estaba visiblemente satisfecha con lo que ve. "El Valencia todavía no ha cerrado, nos tenéis que dejar un poquito de respiro, pero bueno, la idea es cerrar con el presupuesto equilibrado, como llevamos haciendo en los últimos años, y serían ya tres años consecutivos en positivo, que creo que sería algo muy importante"; aseguró

El Nou Mestalla, clave de la economía: "Será un año muy intenso"

Uno de los principales pilares de la economía del Valencia CF es y será el Nou Mestalla, que ahora mismo es un gasto enorme pero se espera que sea clave para el incremento de los ingresos se refiere, pero la realidad es que ahora mismo está sometiendo a la economía del club a muchas tensiones e Ibáñez no lo oculta. Con todo, la idea que sigue manteniendo el club y así parece según van las obras acordado cumpliendo con el cronograma acordado con el ayuntamiento es trasladarse el verano que viene al nuevo estadio. "Pues el Nou Mestalla va fenomenal, la verdad es que toco madera ¿no? y esperamos que siga así y trasladarnos el verano que viene. De momento va bien, vamos a pasar procesos críticos y va a ser un año muy intenso".