Le dio la bienvenida un campeón de Copa, Hedwiges Maduro

Justin De Haas, primer fichaje del Valencia CF avisa a LALIGA: "Soy un jugón y bueno en los duelos"

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ValenciaEl central neerlandés Justin de Haas, primer fichaje del Valencia para la nueva temporada, aseguró que llega al club “a crear una historia ganadora como se merece el Valencia”. Fue el exjugador valencianista y compatriota Hedwiges Maduro quien le dio la bienvenida. "Desde el primer día que vistas esta camiseta tienes una gran exigencia y responsabilidad", le decía Maduro, uno de los pocos pero ilustres holandeses que precedieron a De Haas.

Después, en su presentación, Justin aseguraba que el "Valencia es un gran club, no se le puede decir que no. Ahora lo que necesito es confirmar esa confianza que han tenido en mí para ser el jugador adecuado. Conozco la historia del club y la de sus jugadores holandeses. Espero seguir con esa historia. No soy aún ese gran jugador... pero con la dedicación que le voy a hacer, aseguro que lo seré"

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Los ocho neerlandeses que precedieron a De Haas: Wilkes

El zaguero de 26 años coge el testigo de jugadores como Wilkes, Rep, Maduro, Kluivert – Patrick y Justin-, Cillessen o Danjuma aunque puede será el primero que ocupe posiciones defensivas.

Servaas Wilkes, conocido como Faas Wilkes o el 'Holandés Errante', como se le conocía, pasó por equipos potentes como el Inter de Milán, el Torino y el Valencia CF antes de regresar al Venlo de su país por culpa del bocio que se le diagnosticó en 1957. "El mejor jugador que he visto", declaraba su compañero de escuadra el ya fallecido Tonín Fuertes, cuando se le preguntaba por un jugador que asombró a Mestalla y a Europa en mitad de los años 50. Tal fue el revuelo generado que cuentan las crónicas de la época que, gracias a su fichaje y la expectación desatada, el Valencia CF pudo pagar la remodelación de la tribuna de Mestalla. 43 goles en 69 partidos demuestran su capacidad ofensiva. Con todo, cuentan los que le vieron, que lo más destacable de Wilkes además de sus golazos, era su fino regate. El valencianismo se enamoró y él gano la Copa del 54. Volvería a Mestalla para jugar algún amistoso más, algo habitual en la época. Sin embargo, su regreso definitivo a la capital del Turia sería en 1958, pero para enrolarse en el Levante que llevaba tiempo peleando por subir a Primera y a punto estuvo de conseguirlo gracias a él.

Johnny Rep supo a poco

Más tarde sería el extremo Johnny Rep, campeón de la Copa de Europa con el Ajax y subcampeón del mundo con su selección, quien se enfundaría la camiseta valencianista. El internacional conseguiría, entre las campañas 75-77, marcar 22 goles en 55 partidos.

Pasarían veinte años para que el siguiente holandés, Johnny Rep, se enrolara en el Valencia CF. Era una estrella Mundial, pues como fiel escudero de Johan Cruyff, el extremo derecho ganó con el Ajax una Copa de Europa y fue finalista del Mundial de 1974 con Holanda. En Valencia, por desgracia, no pudo dejar más que muestras de su calidad con cuentagotas. A pesar de que su paso por Mestalla supo a poco, en dos temporadas marcó 25 goles formando en su segunda temporada una delantera mítica junto a Lobo Diarte y Mario Alberto Kempes. Se marcharía en el 77, justo antes de que aquel Valencia de la mano del Matador alcanzara sus mejores glorias.

Maduro

Menos expectación generó, tres décadas más tarde, el fichaje de su compatriota Hedwiges Maduro en el mercado invernal de la temporada 2007-2008.

La contratación del centrocampista vino avalada por el técnico Ronald Koeman en 2007 junto a quién conquistó una Copa del Rey en 2008, pero al que no acompañó tras su destitución pocos días después, ya que permaneció en el club hasta 2012 y sumó 136 partidos oficiales, lo que le convierte en el jugador neerlandés con más partidos.

Los Kluivert (padre e hijo), Cillessen y Danjuma

De nuevo tuvieron que pasar muchos años -tres décadas- para encontrar al siguiente holandés en Mestalla. Se trata de Patrick Kluivert, otra estrella de talla mundial que, sin embargo, en Valencia pasó sin pena ni gloria. Kluivert, delantero centro y niño prodigio holandés, llegó a Mestalla en 2005 tras haber consumido sus mejores años en el Barça y haberse estrellado en la Premier. Su calidad estaba fuera de toda duda y así se le acogió. Duró un año en el que disputó 16 partidos oficiales anotando dos goles. Rescindió su contrato, volvió a su país, luego al Lille y se retiró.

Tras él ha estado su hijo Justin, 2022-2023, hasta el guardameta Jesper Cillessen, que defendió la portería entre los cursos 2019-2023. El último en hacerlo ha sido el atacante Arnaut Danjuma que en la pasada campaña disputó 34 partidos, en los que ha anotado cuatro tantos.