Quién es y cómo juega Justin De Haas y los datos de su fichaje por el Valencia CF

David Torres 01 JUL 2026 - 12:34h.

Llega libre, firma cuatro temporadas y su salario no es de los más elevados de la plantilla

El Valencia CF hace oficial el fichaje de Justin De Haas desde un tradicional barrio de pescadores: estos son los motivos

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ValenciaEl Valencia CF ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Justin de Haas hasta el 2030. El defensa central de Países Bajos (Zaandam, 1/2/2000) firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicão, equipo con el que se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes de su posición en la Liga de Portugal desde su llegada en 2023. El conjunto de Mestalla no ha pagado ni un euro por un futbolista al que trató de incorporar en enero pero, su club de origen no quiso ni tan siquiera aceptar un pago por liberarlo antes.

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Su salario, como ha podido confirmar ElDesmarque, no está entre los más elevados de la plantilla. Viene de una Liga, la portuguesa, dónde lo que cobran los futbolistas no es tan elevado como en España, Italia o Inglatera, y el Valencia CF ha podido aprovecharse de esa circunstancia.

Justin de Haas: altura, contundencia y precisión para la defensa del Valencia CF

Justin de Haas (Zaandam, Países Bajos – 1 de febrero de 2000) ya es jugador del Valencia CF. El nuevo defensa valencianista llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva con su fuerza física, contundencia y lectura del juego. A sus 26 años, Justin de Haas destaca por su capacidad para iniciar el juego desde el perfil izquierdo de la zaga, así como su eficacia en acciones defensivas. Su presencia física (1,94 metros de altura) y su buen manejo del balón lo convierten en un central moderno capaz de aportar fiabilidad, solidez, equilibrio y progresión a la línea defensiva del Valencia CF.

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El joven central neerlandés llega al Valencia CF tras su paso por el Famalicao de la Liga Portigal Betclic, donde ha disputado 33 partidos y ha marcado 6 goles. Asimismo, cabe destacar que, tanto en la campaña 23-24 como en la 24-25, también fue una pieza fundamental para el combinado famalicense. El neerlandés disputó 33 partidos, todos ellos como titular, completando los 90 minutos, y aportando 6 goles, unas cifras que reflejan su influencia también en el área rival.

Experiencia internacional

Previamente a su rendimiento sobresaliente en el combinado portugués, compitió en el Lokomotiva de la Liga croata HNL y en el filial del Dinamo de Zagreb.

Internacional Sub-16, Sub-17 y Sub-18 con los Países Bajos durante su etapa formativa, el nuevo futbolista del Valencia CF formó parte de la cantera de clubes como el AZ Alkmaar, PSV Eindhoven y Dinamo de Zagreb antes de dar el salto al fútbol profesional en Croacia con el NK Lokomotiva Zagreb.

Justin de Haas se formó en las categorías inferiores del AZ Alkmaar y del PSV Eindhoven. Con el primero de ellos, disputó 67 partidos en los que marcó 4 goles y repartió 3 asistencias en las cuatro temporadas en las que estuvo en el combinado de ‘Kaasboeren’. En el conjunto ‘Rood-Witten’ estuvo dos campañas en las que sumó 25 encuentros, dos goles y asistió en una ocasión.