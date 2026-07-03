David Torres 03 JUL 2026 - 13:25h.

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ValenciaEl Valencia arrancó este jueves la pretemporada con las habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo, que fueron completadas por algunos jugadores como Hugo Duro, Luis Rioja o José Luis Gayà, mientras que el primer fichaje Justin de Haas acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna y conoció a sus nuevos compañeros. El central neerlandés es, de momento, la única cara nueva real del equipo en este inicio y este viernes ha sido presentado en Mestalla. El futbolista ha asegurado que es un jugón. "Soy zurdo, me definiría como un jugón, me gusta mucho construir la jugada desde atrás. Me gusta ayudar al equipo a construir y a marcar. Creo que soy bueno en los duelos de uno contra uno"

Además, Justin De Haas ha comentado las siguientes cuestiones:

Cuando te contactó con el Valencia CF por primera vez

La primera vez fue la temporada pasada, a través de mi agente. Es un gran honor jugar en el Valencia CF. Cuando un club como este te contacta no puedes decir que no

¿Le han comunicado el objetivo del club?

No me han dicho el objetivo. He venido a jugar partidos y ganarlos. El objetivo es siempre ganar

¿Ha hablado con Carlos Corberán ya?

Sí, he hablado con él, pero las conversaciones privadas deben mantenerse en privado. Os puedo decir que voy a trabajar muy duro para convencer a todo el mundo de que me pueden dar minutos.

¿Pudo venir en enero? ¿Tuvo más ofertas?

Es verdad que hablamos para venir en enero, pero el Famalicao no quiso, cosa que entiendo. Para mí el Valencia CF es un paso adelante en mi carrera pero quería acabar bien allí tras tres años.

¿Cuál es su principal virtud como central?

Soy un defensa central zurdo, me definiría como un jugón, me gusta jugar el balón desde atrás, encontrar soluciones fáciles para construir el juego, siempre que la defensa salga bien. Soy bueno en los duelos uno contra uno.

Dijo que se sentía como en casa

Lo dije porque recibí el apoyo de todos, de los fans, he andado por la ciudad y he sentido el apoyo del club, de los aficionados. Aún no me conoce todo el mundo, pero ya me toman fotos.

Valencia es uno de los más grandes de España, cuáles son sus objetivos con este club.

El objetivo a corto y largo plazo es el mismo: empezar bien, quiero integrarme bien en el equipo, todo el mundo debe conocer mis flaquezas y mis virtudes. Conozco la historia ganadora de este club y quiero ayudar a ganar partidos.

Molestó el año pasado no tener objetivo claro ¿Es importante esto?

Reitero que las conversaciones con el entrenador son privadas pero quiero dar lo mejor de mí. El objetivo es ganar porque así se pueden conseguir grandes cosas

¿Tiene la sensación de que esta etapa en el Valencia sin ganar títulos es transitoria? ¿Qué le han dicho desde el club?

No me gusta mirar hacia atrás, el pasado, miro hacia adelante. Vengo a ayudar a ganar al equipo, a centrarme en el fútbol que es lo que me tengo que centrar.

¿Qué le ha parecido la ciudad?

Me encanta. He venido de vacaciones. Vine en febrero para preparar mi estancia en Valencia. Estuve en marzo, exploré la ciudad

Octavo neerlandés en el Valencia. ¿Qué conocía? ¿Por qué decidió venir aquí?

Es un club apasionante, es un gran honor para mí estar en este club. Tengo que confirmar la confianza que han puesto en mi y demostrar Grandes jugadores jugaron aquí. Pero vamos a crear una nueva historia y vamos a ganar partidos

El Valencia es un gran club, no se le puede decir que no. Ahora lo que necesito es confirmar esa confianza que han tenido en mí para ser el jugador adecuado. Conozco la historia del club y la de sus jugadores holandés. Espero seguir con esa historia. No soy aún ese gran jugador... pero con la dedicación que le voy a hacer, aseguro que seré un gran jugador.