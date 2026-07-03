David Torres 03 JUL 2026 - 09:19h.

Carlos Corberán ficha a un especialista en jugadas a balón parado

Darío Navarro firma como especialista a balón parado

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ValenciaEl técnico y vecino de Museros Darío Navarro se incorporará al cuerpo técnico del Valencia CF para trabajar como especialista en las jugadas a balón parado dentro del equipo dirigido por Carlos Corberán tal y como ha venido informando ElDesmarque, después de que se desligara del CA Osasuna, dónde ha estado trabajando con Alesio Lisci.

Darío Navarro, valenciano de pura cepa, ha desarrollado una sólida trayectoria como entrenador asistente, especializada en el trabajo táctico y las acciones a balón parado. Formado en la escuela del Levante UD, inició su carrera en el fútbol base del club, donde permaneció entre 2013 y 2021 antes de incorporarse al primer equipo como ayudante de Alessio Lisci. Posteriormente, amplió su experiencia internacional formando parte del cuerpo técnico de Juan Carlos Garrido en el Ismaily SC de Egipto, para regresar después junto a Lisci al CD Mirandés, donde trabajó durante dos temporadas. En la campaña 2025/26 dio el salto a Primera División como asistente en el CA Osasuna, consolidándose como uno de los especialistas más reconocidos en estrategia a balón parado. En 2026 se incorpora al cuerpo técnico de Carlos Corberán en el Valencia CF para reforzar precisamente esa parcela del juego y en su pueblo se ha celebrado a lo grande.

El Ayuntamiento de Museros felicita a Darío Navarro

Y es que, tan orgullosos están en Museros, su pueblo, donde son valencianistas de pura cepa, por el fichaje que en la cuenta oficial del Ayuntamiento han escrito un post felicitando a Darío y felicitándose por la noticia. En concreto, se hacen eco de la noticia aunque no sea oficial todavía (pero sí confirmada) y aseguran en su Instagram oficial lo siguiente: "Desde el Ayuntamiento de Museros queremos felicitar a nuestro vecino Dario Navarro por su incorporación al cuerpo técnico del Valencia CF, donde formará parte del equipo de Carlos Corberán como especialista en jugadas a balón parado".

El consistorio repasa, como buena fuente informativa, la trayectoria de Darío: "Con 36 años y una sólida trayectoria en el fútbol profesional, tras su paso por clubes como el Levante UD, el CD Mirandés y el CA Osasuna, además de su experiencia internacional, Dario afronta este nuevo reto en uno de los clubes más emblemáticos de nuestro fútbol", asegura.

"Es un orgullo para Museros ver cómo el talento y el esfuerzo de nuestros vecinos se abre camino al máximo nivel del deporte. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa" Instagram del entrenador

El comunicado acaba sacando pecho por el joven técnico. "Es un orgullo para Museros ver cómo el talento y el esfuerzo de nuestros vecinos se abre camino al máximo nivel del deporte. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. ¡Enhorabuena!", concluye