David Torres 02 JUL 2026 - 17:45h.

El futbolista sabe que es uno de los señalados en la operación salida

André Almeida, ante un mercado de fichajes que volverá a ser movido para él: "Un atleta no descansa"

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ValenciaAndré Almeida sabe que es uno de los futbolistas señalados en la operación salida del Valencia CF. El portugués, después de tener infinidad de oportunidades con Carlos Corberán la temporada pasada, otra vez más estará en la rampa de salida y, como ha venido informando ElDesmarque, tanto él como el Valencia no ven con malos ojos una posible salida.

El futbolista, tras una temporada irregular, una más, a pesar de su renovación sabe que tiene las puertas de salida abiertas. Lo renovó hasta 2028 porque se lo prometió cuando lo fichó, pero dado el poco protagonismo con Carlos Corberán, su salida es una de las más esperadas este verano porque, además, en el club, hay fundadas esperanzas de poder recuperar parte de la inversión que se hizo por él. (7.5 millones de euros). En este caso, además, el jugador tampoco vería con malos ojos salir; pero el verano pasado ya estaba en la rampa de salida y terminó quedándose. Tuvo en el pasado una oferta del Porto, en enero de 2025, pero no fue aceptada y, año y medio después, las cosas no han mejorado para él.

André Almeida, es consciente de su futuro

El caso es que André Almeida tiene claro que su futuro está en el aire y esta tarde, cuando ha acudido a pasar la revisión médica previa a la pretemporada, ha quedado claro que las dudas persisten. El futbolista, que admite que es feliz en Valencia, donde ha sido padre, no puede afirmar que va a seguir en Mestalla. Así ha transcurrido la conversación con los medios de comunicación presentes:

¿André, cómo ves la temporada?

Bien, bien vamos con ilusión, a por los objetivos

¿Tienes claro que quieres quedarte aquí?

Vamos a ver qué pasa, yo estoy feliz aquí pero vamos a ver qué pasa

¿Cierras la puerta a una salida?

No lo sé, vamos a ver qué pasa