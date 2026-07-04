David Torres 04 JUL 2026 - 09:19h.

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ValenciaEl Valencia CF no tiene sitio para los nuevos refuerzos y busca espacio como sea. Cristian Rivero puede ser el sacrificado. Ha comenzado la pretemporada y el problema ya está aquí. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, el Valencia tiene un Overbooking de fichas. El club necesita huecos para incorporar a los jugadores que quiere traer el entrenador y el CEO de fútbol Ron Gourlay, pero la operación salida está atascada y hay que buscar hueco como sea.

La situación de la plantilla

Además, como también informó este periódico, la intención del Valencia es que dentro de la plantilla de 25 jugadores estén incluidos los cuatro lesionados de larga duración o que no empiezan con sus compañeros (Diego López, Sergi Canos, Dimitri Foulquier y José Copete). Este escenario complica mucho la maniobra, sobre todo si los futbolistas señalados en la operación salida no están por la labor de salir. Es el caso, de Dani Raba, que no quiere salir. La alternativa para sortear esta situación de falta de fichas es que Carlos Corberán tenga a sus órdenes tres jugadores que tengan ficha sub 23, pero que estén a efectos prácticos en la disciplina del primer equipo. Ryonosuke Sato es el ejemplo más claro.

El caso Rivero

Pero claro, sigue faltando espacio y ahí hay un jugador que es Cristian Rivero, que en principio es el tercer portero, pero que, dada la carestía de espacios en el equipo, puede ser el sacrificado. El futbolista valenciano ha sabido que el Valencia le ha insinuado, le ha sugerido que se busque equipo para liberar esa ficha, tal y como ha avanzado la cadena COPE y ha podido confirmar ElDesmarque por fuentes de su entorno. Cristian Rivero tiene un año de contrato. Sus salario es de los menos onerosos de la plantilla, pero su presencia, evidentemente bloquea un espacio que podría ser utilizado para un segundo portero que compita con Dimitrievski en condiciones o para un futbolista en otra posición del campo.

El guardameta de Gandía (21/03/1998) amplió una temporada más su compromiso con el Valencia este año (acaba en junio de 2027), al que llegó a los 10 años de edad. Formado en la Academia VCF, debutó en la élite con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey, pero apenas ha jugado. Es, futbolísticamente hablando, prescindible y el club le busca acomodo.