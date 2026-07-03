David Torres 03 JUL 2026 - 18:31h.

Dani Raba asegura que tiene muchas ganas de seguir en Valencia

El PAOK hace una primera oferta para tentar a Baptiste Santamaría

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ValenciaEl Valencia CF continuó este viernes su pretemporada con las habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo, que fueron completadas por algunos jugadores como Mouctar Diakhaby, que empezará la pretemporada poco a poco tras su última lesión; pero también Dani Raba y Baptiste Santamaría. En común los tres tienen que el Valencia CF los considera como ser futbolistas susceptibles de formar parte de la operación salida, pero con matices. Diakhaby, que llegó diciendo que tiene ganas de volver a Mestalla, tiene hueco en los planes de Corberán si no sale, pero Dani Raba y Bapstiste Santamaría no cuentan.

Baptiste Santamaría y Dani Raba, cara y cruz en la operación salida del Valencia CF

También en el caso del francés y de Dani Raba hay detalles diferenciadores. Bapstiste Santamaría parece tener asumido su rol y su futuro y guardó silencio ante los medios de comunicación cuando llegó al IMED, dónde se realizan las pruebas; el asturiano fue más explícito.

Santamaría sabe que el PAOK lo quiere, tal y como ha venido informando ElDesmarque, y parece por la labor de buscarse una salida viendo que no va a tener minutos con el técnico de Cheste. La llegada de Aliou Dieng y el fichaje de Guido Rodríguez le dejan sin sitio en el equipo. En 2026 jugó 82 minutos.

Raba: "Con muchas ganas de empezar la temporada. Por supuesto que tengo ganas de quedarme en el Valencia CF"

Menos remiso a salir parece Dani Raba que, por si quedaba alguna duda, ha asegurado este viernes en declaraciones que recoge La Grada de Radioesport, que su intención es quedarse en Mestalla. "Estoy contento con este primer día de pretemporada. Con muchas ganas de empezar la temporada. Por supuesto que tengo ganas de quedarme en el Valencia CF". Y eso, que en su caso, la situación aún es peor. En la segunda vuelta de la temporada sólo jugó 16 minutos a las órdenes del técnico de Cheste.