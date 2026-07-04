David Torres Valencia, 04 JUL 2026 - 17:17h.

Iba a hacer la pretempotada con el primer equipo del Valencia CF

El Valencia CF ficha a Víctor Fernández Jr: Corberán ya tiene su André Almeida para el futuro

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El destino de Víctor Fernández está a punto de dar un nuevo giro. El conjunto de Mestalla tiene fundadas esperanzas en él pero sabe que, para que llegue a la élite, debe jugar y eso se lo puede ofrecer LALIGA Hypermotion, dónde está a punto de recalar.

El Valencia CF, como ha venido informando ElDesmarque, se quedó en propiedad a Víctor Fernández Jr, hijo del mítico Víctor Fernández, delantero que hizo historia en Primera (en Valladolid sobre todo). El club ejecutó la cláusula de (100.000 euros) por la que incorporaba en propiedad al jugador Víctor JR, que la temporada pasada jugó en el VCF Mestalla cedido desde el Levante UD. El futbolista, en principio, iba a hacer la pretemporada con Carlos Corberán, dentro de la política que tiene el club este año de confeccionar una plantilla de 25 jugadores (incluyendo a los cuatro lesionados de larga duración) con ficha del primer equipo equipo y, al menos, tres, que sean sub 23. Estaba señalado como uno de la decena de canteranos que prueben con Corberán este verano, pero como ha firmado hasta 2029 y el club quiere que siga su progresión, no se descartaba una cesión para continuar su formación a la élite y así será.

El destino de Víctor Fernández Jr

En este escenario, Radio Marca Valladolid ha avanzado que el Real Valladolid y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para que el mediapunta juegue cedido este año en LALIGA Hypermotion. El conjunto castellano es dónde Víctor Fernández dio sus primeros pasos y (dónde nació), por tanto, el lugar idóneo para que complete su formación hacia la élite. El futbolista tendrá minutos, que es lo que necesita, y el Valencia CF podrá tener en el futuro un jugador formado para estar a las órdenes