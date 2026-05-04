David Torres 04 MAY 2026 - 11:12h.

Ha firmado once goles y tres asistencias, es mediapunta y costará 100.000 euros

Oficial: Víctor Fernández Jr jugará en el Valencia CF procedente del Levante UD

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ValenciaTerminada la temporada del VCF Mestalla, el Valencia CF comienza con los movimientos de su filial y sigue con el plan de su Academia. Atar a Óscar Sánchez como técnico del filial es uno de los primeros pasos, el otro, hacer efectiva la cláusula de compra de Víctor Fernández Jr. Firmado el verano pasado, desde principios de 2026 había convencimiento en el club en quedarse en propiedad a un futbolista que este año, sin ser delantero, ha anotado once goles y ha dado tres asistencias. A sus 18 años está hecho, ha jugado 32 encuentros y ha sido fijo con Angulo primero y con Óscar Sánchez ahora.

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La decisión está tomada, como avanzó Esport Base y ahora, según ha podido confirmar ElDesmarque, se ejecutará antes de final de mes. El precio parece irrisorio pero está fijado en la opción de compra que firmó el Valencia CF cuando lo fichó procedente del Levante y es de 100.000 euros. Obviamente, el Valencia CF se hará cargo de su nuevo contrato que, en principio es hasta 2028.

Por su edad, está en fase de dar el salto al primer equipo y es uno de los hombres que el Valencia CF ha fijado en el plan de su Academia para crecer hasta la élite junto a los Otorbi, Abril, Lucas Núñez, Pablo López y compañía.

¿Quién es Víctor Fernández Junior?

El centrocampista ofensivo Víctor Fernández, de apenas 18 años es hijo del ex delantero del Villarreal o Real Valladolid, Víctor Manuel Fernández Gutiérrez, un gran goleador ya retirado.

Formado en la cantera del Real Valladolid, el Víctor Fernández Jr. es internacional con la selección española Sub 17, debutó en el Real Valladolid Promesas que milita en Segunda Federación antes de firmar en el Levante UD hasta 2028. Tras aparecer de forma anecdótica por el primer equipo granota en tiempos de Calero, el conjunto levantinista lo cedió esta temporada al Valencia CF que se quedó una opción de compra de 100.000 euros.

Ha debutado en el primer equipo del Levante UD

El futbolista pasó a formar parte de la historia del Levante UD al convertirse en el quinto jugador más joven en debutar con el conjunto granota. Sin embargo, tras debutar en la élite con el primer equipo (un partido en Copa del Rey y otro en LALIGA Hypermotion) se quedó sin sitio en la plantilla de Julián Calero y, de ahí, que el Valencia, que llevaba años siguiéndolo, se fuera a por él.

El mediapunta tiene buena pinta y está en el camino. ¿El reto? Acercarse a los dígitos de su padre, que superó ampliamente los 500 partidos oficiales en el fútbol profesional y militó en el Villarreal (42 goles en 158 partidos), Real Valladolid (64 en 230), Cartagena (22 en 75) o Leganés (11 en 31), entre otros, después de haber jugado en la cantera del Real Madrid.