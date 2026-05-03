David Torres 03 MAY 2026 - 18:11h.

El VCF Mestalla perdió en Olot que se jugaba la vida (2-0)

El plan del Valencia CF con la Academia

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ValenciaEl debut del joven Iker Herrera, el central zurdo más prometedor de la Academia del Valencia CF que ya es internacional sub 17 aunque todavía no ha cumplido los años, fue lo más destacado en el duelo y la derrota del VCF Mestalla en Olot, dónde ya no se jugaba nada.

El VCF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo el partido ante la UE Olot correspondiente a la Jornada 34 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Municipal d’Olot ha finalizado con derrota por 2-0.

Con este marcador el VCF Mestalla cierra la fase regular y despide la temporada en novena posición en la clasificación con 44 puntos, 53 goles a favor y 50 en contra.

Un filial plagado de bajas

El filial, con numerosas caras nuevas por las bajas obligadas, quería despedir la temporada con victoria ante una UE Olot que necesitaba ganar para evitar el descenso y la promoción de descenso. El equipo salió con convicción buscando la portería rival, pero se encontró con un tempranero de la UE Olot que aprovechó una incursión por banda de Salvans que tras centro y varios rechaces, acabó rematando para adelantar al equipo local en el marcador.

Buscó reaccionar el VCF Mestalla que quería profundizar por bandas con Marc Jurado y Leslie Okai que trataban de surtir de balones a Aimar Blázquez y buscar sus opciones en lanzamientos como el de Alín que salió cerca de la portería.

El Olot se jugaba la vida

Los segundos 45 minutos arrancaron con variación en el VCF Mestalla que introdujo en el terreno de juego Álex Estéves para reforzar el centro del campo ante una UE Olot incisiva que en esos primeros minutos dispuso de un lanzamiento de Marc Mas que salió ajustado al posted. Respondió el VCF Mestalla en un disparo de Leslie que esta vez detuvo Ballesté.

En la recta final de partido el VCF Mestalla buscó el gol que le metiera en partido y dispuso de varias acciones a pelota parada y remates a centros laterales sin acabar de encontrar una ocasión clara que le permitiera reducir distancias.

Debuta Íker Herrera ¿Quién es?

Óscar Sánchez movió el banquillo para dar más mordiente al equipo con la entrada de Mario Domínguez, Marcos Navarro, Iker Herrera y posteriormente Miguel Monferrer y el equipo dispuso de un para de lanzamientos de Mario Guilabert y Mario Domínguez sin poder inquietar al guardameta local. Sería la UE Olot quien volvería a anotar en una acción en que Nuha batió a Raúl Jiménez.

De todos ellos destaca Íker Herrera, jugador del juvenil, que cumplirá 17 años en octubre tras haber firmado su nuevo contrato profesional. Lleva toda la vida en la Academia (10 años), dónde llegó procedente del Colegio Salgui, nacido en la capital del Turia, es zurdo y destaca por su jerarquía en defensa y por su buen desplazamiento de balón. Siempre ha sido un adelantado a su tiempo, jugando con chicos de la generación que le preceden. El técnico del filial lo conoce bien y hoy le ha dado la oportunidad de seguir quemando etapas y acercarse un poco más a la élite dónde, a buen seguro, dará pronto que hablar. Este año ha ganado la Liga con el juvenil y es fijo en las categorías inferiores de la selección.