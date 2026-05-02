David Torres 02 MAY 2026 - 12:24h.

Ya salvado, el Olot se juega la permanencia

El Valencia CF despide a Benama tras un accidente, acabar en la UCI y pasar por el calabozo denunciado por violencia de género

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ValenciaEl VCF Mestalla afronta este fin de semana el último partido de la temporada. Tras superar unos meses muy exigentes, con cambio de entrenador incluido, y con unos últimos partidos excelentes que le han permitido al filial sellar el objetivo de final de temporada, una UE Olot que se juega la permanencia es la última parada de la campaña 2025/26. Tras encadenar tres victorias ante rivales muy exigentes y certificar el estar la temporada que viene en Segunda Federación después de una temporada complicada en cuanto a resultados, los de Óscar Sánchez (a punto de renovar) visitan a una UE Olot que, tras los 90', sabrá si se mantiene en la categoría o si desciende a Tercera Federación. Será sin Benama, despedido fulminantemente del VCF Mestalla tras pasar por el calabozo y ser denunciado por violencia de género.

A falta de esta última jornada, el Valencia Mestalla tiene un balance positivo de 53 tantos a favor y 48 en contra, sumando un total de 44 puntos, doce más que cuando llegó el técnico murciano al banquillo valencianista. Por aquel entonces, tras finalizar la jornada 28, el filial sumaba 32 puntos y estaba en posición de 'play-out' a dos de la salvación y del descenso directo. Puede ser el último partido para muchos jugadores que hoy el valencianismo ya conoce. El punta Mario Domínguez tiene que resolver su futuro, Otorbi debe dar el salto o no, Rubo Iranzo es una incógnita (va con el primer equipo), Victor Junior debería seguir...

La UE Olot, por su parte, se encuentra en zona de permanencia con 39 puntos, los mismos que un Castellón 'B' que se encuentra en zona gris y, ambos, están a dos de un descenso directo que marca la SD Ibiza, con 37 puntos en la tabla.

¿Cómo y dónde ver el Olot - CF Mestalla?

El filial valencianista, que acumula un balance de diez goles a favor y tan solo uno en contra en estas tres victorias consecutivas, busca cerrar la competición liguera de la mejor manera posible con el objetivo de sumar los tres puntos en el Municipal de Olot.

El encuentro, que se disputará el domingo a las 12:00 en el. Municipal de Olot, correspondiente a la jornada 34 del Grupo 3 de Segunda Federación, podrá seguirse en directo desde VCF Media en radio.