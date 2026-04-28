eldesmarque.com 28 ABR 2026 - 14:23h.

Su pareja no lo llegó a denunciar por malos tratos pero se marchó a Francia

Quién es Mayssam Benama, capitán sub 20 de Francia y nuevo pivote del Valencia CF con proyección para el primer equipo

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ValenciaCoincidiendo con la salvación del VCF Mestalla bajo las órdenes de Óscar Sánchez hubo algunos fichajes de los que llegaron en enero que han triunfado como Wanjala, pero sorprendentemente otros como Benama estaban desaparecidos. Y es que, el que fuera capitán de la selección sub 20 francesa, fichaje estrella, lleva semanas sin pertenecer al Valencia CF, que lo firmó por un traspaso procedente del Annecy y tras haber pasado por el Monaco. Apenas participó en cinco partidos y poco más se supo de él hasta ahora, que el Valencia CF lo ha despedido fulminantemente.

Detenido por violencia de género tras un accidente

La cosa era curiosa pero ahora se ha destapado los motivos por los que ya no pertenece al club. En ese sentido, según ha avanzado el diario Marca la marcha de Benama se produjo después de que el futbolista fuera "detenido y juzgado por violencia de género" y tras tener que ser hospitalizado en la UCI por un accidente de tráfico. Según la mencionada fuente, la policía detuvo al centrocampista en su casa después de que una vecina denunciara gritos y una fuerte discusión en su domicilio.

Accidente y a la UCI, se borró las redes sociales

Benama pasó a disposición judicial tras pasar por el calabozo, aunque la pareja del jugador no llegó a denunciarlo y se resolvió el asunto con una multa y anotándole antecedentes penales tras una sentencia de conformidad. Su pareja, eso sí, se marchó a Francia y, cuando iba a buscarla en su co de de Benama sufrió un grave accidente de tráfico por el que acabó en la UCI durante semanas. El futbolista se ha borrado las redes sociales.

El Valencia CF rescindió el contrato inmediatamente

En ese sentido, tal y como ha podido saber ElDesmarque ,en cuanto el club tuvo conocimiento de los hechos se puso en contacto con la policía para comunicarle los hechos de los que era conocerdor, lo sacó de la Ciudad Deportiva de Paterna y se le rescindió contrato inmediatamente.