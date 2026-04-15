David Torres 15 ABR 2026 - 08:41h.

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ValenciaMientras el primer equipo con Carlos Corberán y el VCF Mestalla con Óscar Sánchez, desde hace un mes, sufren para mantener la categoría, el juvenil del Valencia CF sigue adelante en su andadura europea. La joya de la cantera che se juega los cuartos de final de la Premier League International ante el Dinamo de Zagreb este miércoles.

El Valencia sub 19 se ha desplazado a Inglaterra donde hoy miércoles (20:00 h) afronta ante el Dinamo Zagreb sub 19 la eliminatoria de cuartos de final de Premier League International Cup, competición sub 21 que organiza la Premier League y en la que, de inicio, participan 16 equipos ingleses junto a otros 16 equipos de Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Italia, Bélgica, Dinamarca, Croacia o España.

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El Valencia CF cerró la fase de grupos de esta Premier League International Cup con 3 victorias, una derrota y alcanzó una fase de eliminatorias que afronta con ganas de mostrar la mejor versión posible y con la intención de que todos los jugadores sumen lo máximo posible.

Euge Ribera y Nacho Tarín, primer y segundo entrenador del VCF Juvenil A son los responsables en esta expedición, comandada por el cuerpo técnico del Juvenil A mientras el VCF Mestalla prepara la importante cita del fin de semana ante el CD Castellón B.

En caso de superar al GNK Dinamo Zagreb en los 1/4 de la Premier League International Cup, los rivales que esperan en semifinales son dos españoles y un alemán: Real Sociedad, Real Madrid y Borussia Dortmund.

En caso de superar al GNK Dinamo Zagreb en los 1/4 de la Premier League International Cup, los rivales que esperan en semifinales son dos españoles y un alemán: Real Sociedad, Real Madrid y Borussia Dortmund.

Son líderes en División de Honor: ¿Cómo y dónde verlo?

El VCF Juvenil A buscará una victoria que dé el pase a las semifinales y, además, dar continuidad a la racha de victorias consecutivas que han cosechado en competición doméstica y que les hace afrontar como líderes las últimas 3 jornadas en el Grupo VII de División de Honor.

El partido podrá seguirse a través de VCF Media, que realizará una retransmisión en vivo para que los aficionados puedan seguir el encuentro a través del canal de Youtube del Valencia CF, así como la APP y la web oficial del club.