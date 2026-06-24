David Torres 24 JUN 2026 - 13:15h.

Hará la pretemporada con el primer equipo, firma hasta 2029

El Valencia CF se queda al hijo del mítico Víctor Fernández procedente del Levante UD: los datos de la operación

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ValenciaEl Valencia CF, como ha venido informando ElDesmarque, se ha quedado en propiedad a Víctor Fernández Jr, hijo del mítico Víctor Fernández, delantero que hizo historia en Primera. El club ha ejecutado la cláusula (100.000 euros) por la que incorpora en propiedad al jugador Víctor JR, que la temporada pasada jugó en el VCF Mestalla cedido desde el Levante UD. El futbolista, además, hará la pretemporada con Carlos Corberán, dentro de la política que tiene el club este año de confeccionar una plantilla de 25 jugadores (incluyendo a los cuatro lesionados de larga duración) con ficha del primer equipo equipo y, al menos, tres, que sean sub 23. Será uno de la decena de canteranos que prueben con Corberán este verano. Ha firmado hasta 2029.

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¿Quién es Víctor Fernández Jr?

Víctor Fernández Durán, de 18 años, es un mediapunta que destaca por su calidad y su influencia en el juego en diferentes posiciones del ataque.

La temporada pasada fue uno de los jugadores destacados en su primera campaña con el VCF Mestalla. El atacante sumó 16 participaciones de gol repartidas entre el Grupo III de Segunda Federación (11 tantos y 3 asistencias) y la Premier League International Cup (1 gol y 1 asistencia). Además ha dado 4 asistencias en su primera campaña. Números que le avalan para que el Valencia CF haya ejecutado la cláusula para incorporar en propiedad al jugador al mediapunta pucelano.

Aunque hará la pretemporada con el primer equipo, su destino será el VCF Mestalla, a las órdenes de Óscar Sánchez, que jugó con su padre. “A Óscar le conocía porque jugó con mi padre mucho tiempo, pero de entrenador era nuevo para mí y, la verdad, que muy bien. Mete mucha intensidad en los entrenos, luego se nota en los partidos y la verdad que el equipo está unido a ellos y eso se nota y se vio al final de temporada y espero que el año que viene sea totalmente igual”, decía tras firmar su contrato.

Así se define Víctor, el hijo del delantero Víctor Fernández

“Metí muchos goles, asistencias, y estuve muy contento con el equipo, el trabajo y muy bien, la verdad” indica Víctor JR. “Todo el mundo dice que soy un jugador talentoso, pero bueno, yo también creo que tengo garra, que tengo esa presión tras pérdida. Creo que golpeo tengo bueno también, lo he demostrado y me considero un jugador entre líneas que intenta ayudar al equipo”.

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Tener un padre futbolista es un factor adicional en la formación de Víctor JR que cuenta con el apoyo y la experiencia de Víctor Fernández en LALIGA. “Tener un padre futbolista dicen que ayuda o echa para atrás. Yo intento llevarlo aparte, al final es mi padre, él me ayuda mucho también, siempre lo tengo a mi lado, la verdad que al sitio que voy me acompaña, me está dando consejos siempre, pero cuando estoy dentro del campo, intento ser yo, intento ser Víctor JR y que no me influya nada eso”.