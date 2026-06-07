La temporada devalúa a la plantilla del Valencia CF: Quince jugadores pierden valor de mercado, ninguno sube

Javi Guerra con 25 millones de euros es el más cotizado

El núcleo del Valencia CF será español: se buscan refuerzos en LALIGA

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ValenciaLa temporada señala a la propiedad, al banquillo pero también a la plantilla del Valencia CF. Según la última actualización del portal especializado Trasnfermarkt, la plantilla del Valencia tiene un valor de mercado de 143,9 millones de euros siendo Javi Guerra el más valorado con 25. Tras la última revisión, propia de final de temporada, el valor de la plantilla del Valencia CF se desploma y pasa de 163,6 millones que tenía en marzo a los 143,9 millones actuales.

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Quince jugadores se han devaluado

En el análisis, hasta quince futbolistas han bajado su valor de mercado, pero lo más duro del asunto es que ningún futbolista ha mejorado su rendimiento o precio. En el mejor de los casos, se han mantenido.

El grueso del equipo de Carlos Corberán ha pegado un bajón estrepitoso según se puede consultar en el propio portal de valores. Así el meta Julen Agirrezabala, los defensas César Tárrega, Diakhaby, Thierry Rendall, José Luis Gayà, Renzo Saravia y Foulquier; los centrocampistas Diego López, Pepelu, Almeida, Guido Rodríguez, Danjuma, Santamaria y Rioja y el delantero Dani Raba han perdido valor.

Está claro que las lesiones de Agirrezabala, Diakhaby, Thierry o Foulquier han tenido mucho que ver en sus bajadas, pero no explican otros casos. Los que más han perdido son Agirrezabala, que pasa de tener un valor de 15 millones a 9; César Tárrega, pierde tres millones (pasa de 12 a 9 millones) y Diego López, que además de acabar lesionado la campaña, no protagonizó una buena temporada. Pierde tres millones y se queda en 9 de cotizazión.

Los que pasan el corte: Guerra, Hugo, Ramazani

Javi Guerra es el futbolista con valor más alto de mercado con 25 millones y se mantiene. Hugo Duro aguanta con 12 millones; Ramazani y Beltrán con 8 millones; Ugrinic con 6 millones; Copete con 5 y Sadiq o Jesús Vázquez con 4 millones pasan el corte. Tampoco pierden valor Unai Núñez (3.5 millones); Cömert y Dimitrievski (2 millones) y Rivero (100.00 euros)

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