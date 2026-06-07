David Torres 07 JUN 2026 - 08:32h.

A pesar de que Gourlay está de caza por Europa, se prepondera el mercado de proximidad

El Valencia CF define su plantilla para la 2026-27: Serán 25 fichas pro, contará con los cuatro lesionados de larga duración y tres canteranos

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ValenciaDentro de los planes de confección de la plantilla del Valencia para la temporada próxima y el futuro, una de las ideas que manejan es la entidad es que sea una plantilla donde el grueso del equipo siga hablando español. Desde el club se ha visto que, en los momentos más complicados la unión entre los jugadores de la tierra ha sido clave para sacar al equipo del bache. No quiere decir esto que el lugar de nacimiento marcará el mercado de fichajes del Valencia CF, pero sí que se priorizará futbolistas de aquí, que conozcan LALIGA y sepan la importancia pasada, presente y futuro del Valencia CF. De esta forma, a pesar de que Gourlay está de caza por Europa, se prepondera el mercado de proximidad.

Un grupo de 9-10 jugadores en el vestuario y en el campo: Se buscan fichajes

Partiendo de la base que la presencia de jugadores españoles es muy importante en el vestuario, el club busca perfiles como Andrés García que refuercen el bloque que forman ya los Gayà, Tárrega, Vázquez, Pepelu, Guerra, Rioja, Diego López, Hugo Duro. En este escenario, la intención es añadir al menos un par más de futbolistas nacionales dependiendo del mercado. Se están trabajando en perfiles como el ya mencionado Andrés García.

La idea de la entidad pasa por que haya un aproximadamente 50 % del equipo, aunque no es un número fijo, que hable español. Ahora mismo, en la plantilla del Valencia CF están los dos laterales izquierdos, José Luis Gayà y Jesús Vázquez, el central César Tárrega, José Copete; los centrocampistas Pepelu, Diego López, Luis Rioja y Javi Guerra y Hugo Duro en ataque. Muchos de ellos son de la cantera y otros llevan ya algunas temporadas en el club a excepción de Copete.

Raba es al único español que se le busca salida; Unai Núñez puede sumarse

Completa la nómina de futbolistas Dani Raba; aunque se le busca salida. El delantero asturiano es al único de los nacionales que no tiene claro su futuro en Mestalla. El resto, forman parte del grupo que Carlos Corberán quiere tener a su lado en la temporada 2026-27. Además, este año hubo dos españoles más: los cedidosJulen Agirrezabala, que no sigue, o Unai Núñez, por el que se puede negociar su continuidad

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El club sabe, conociendo su historia y su pasado, que futbolistas de la casa y nacionales deben ser la base y una de las las piedras angulares del equipo del futuro. Obviamente, esta situación se refuerza con canteranos que subirán (3 como mínimo) y que la mayoría de ellos se han formado en Paterna y tienen pedigrí che. Rubén Iranzo u Otorbi son el ejemplo.