David Torres 02 MAR 2026 - 10:55h.

Su sueño de ser el sustituto de Alison no se ha cumplido y se plantea marcharse

Los datos de Giorgi Mamardashvili en el Liverpool son paupérrimos. Desde que firmó hace ya un año y medio ha disputado apenas 934 minutos repartidos en once encuentros. El plan inicial: ficharlo, cederlo un año al Valencia CF y después ir a Liverpool para sustituir a Alison Becker ha fracasado. Sólo se cumplió la primera mitad, pero la realidad es que el papel del georgiano en los Reds es residual. Sus deseos, la promesa de que llegaba para sustituir al brasileño se ha quedado en agua de borrajas y su paciencia se ha colmado.

La historia de Mamardashvili y el Valencia CF

Mamardashvili fichó hace dos veranos por el Liverpool por una cantidad superior a los 35 millones entre fijos y variables con la condición de permanecer una temporada en el Valencia, club al que llegó en 2021 para el Valencia Mestalla y con el que se consagró en la élite y como internacional.

El internacional georgiano Giorgi Mamardashvili acabó el ‘top 10’ de porteros con más partidos oficiales en el Valencia con un total de 134 partidos oficiales, de los cuales 127 fueron de Liga.

Mamardashvili vivió cuatro campañas en el club aunque en el último ejercicio lo hizo cedido por el Liverpool tras ser traspasado el verano de 2024. El Valencia CF logró quedárselo cedido una temporada más y rindió, pero en verano se

El Valencia CF está atento a su siguiente movimiento

Giorgi Mamardashvili no es feliz con su situación y en Inglaterra se asegura ya que el jugador, está frustrado por su falta de minutos en el Liverpool y está considerando salir del club. El caso es que el Valencia CF está atento al siguiente movimiento de Giorgi Mamardashvili, principalmente porque si hubiera un traspaso, cobraría por derechos de formación (Este mecanismo funciona de manera que, los clubes que formaron al futbolista entre los 12 y los 23 años, se repartían el 5% del precio de cada traspaso y en el caso del Valencia CF corresponde un 1%), pero, sobre todo, porque tiene un 10% de una futura venta.

Eso sin olvidar que el Valencia CF busca portero para la temporada que viene y Giorgi se dejó las puertas abiertas de Mestalla, dónde es idolatrado.