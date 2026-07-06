David Torres 06 JUL 2026 - 07:17h.

Algunos de los jugadores que faltan (Guido, Sato, Guerra, Stole...) podrían incorporarse directamente al primer stage

Justin De Haas, entre Van Dijk, Otamendi y los cromos: "Me hace gracia que me llamen toro o bisonte"

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ValenciaEl Valencia CF comenzará este lunes el trabajo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna después de pasar las habituales analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo durante jueves, viernes y sábado. El entrenador del Valencia CF sabe que tendrá que comenzar con una plantilla descompensada, con overbooking en algunas posiciones, pero carencias llamativas en otras. Como ha venido informando ElDesmarque, Corberán contará con alrededor de una decena de canteranos para ir tirando, muchos de los cuales se incorporarán y ayudarán al primer equipo durante la pretemporada.

La única cara nueva y los que vendrán

Carlos Corberán podrá contar en la primera semana de entrenamientos en campo del equipo con el central neerlandés Justin de Haas y está a la espera de la incorporación de Guido Rodríguez, que ya ha sido oficializado por el club que seguirá ligado al Valencia hasta 2028 y contará con un año adicional en su nuevo contrato después de llegar al club en el mercado invernal.

Mientras, en la semana podrían anunciarse los fichajes del centrocampista de Mali Aliou Dieng (aunque tiene permiso y vendrá algo más tarde) y del atacante japonés Ryunosuke Sato, en cuanto llegue y pase la revisión. El Valencia entrenará en Paterna del 6 al 12 de julio y al día siguiente el equipo se desplazará a Girona para llevar a cabo una primera concentración donde disputará su primer test del verano. Puede que alguno de los mencionados se incorpore directamente para ir al primer stage.

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La plantilla que tendrá Corberán para trabajar

Pero es que las cuentas no engañan. Por líneas, Corberán tendrá los siguientes jugadores disponibles:

Dos porteros : Cristian Rivero

Cuatro centrales: Mouctar Diakhaby, De Haas, César Tárrega.

Dos laterales: José Luis Gayà y Jesús Vázquez.

Cinco centrocampistas: Pepelu, Baptiste Santamaria, André Almeida y Filip Ugrinic

Dos extremos u hombres de banda: Arnaut Danjuma y Luis Rioja.

Tres delanteros: Dani Raba, Hugo Duro y Umar Sadiq.

Los canteranos que harán la pretemporada aunque por grupos y por fases según vayan necesitando, Vicente Abril, Raúl Jiménez, Miguel Monferrer, Rubo Iranzo, Rodrigo Gamón, Aarón Mayol, Lucas Núñez, David Otorbi, y Mario Domínguez y, en teoría Víctor Fernández hasta que se vaya a Valladolid. Al margen de estos, otros irán entrando en dinámica como Íker Córdoba

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Se incorporarán más tarde : Stole Dimitrievski, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Sato y es duda Cenk

Los descartados

Se quedan fuera por lesión Copete, Foulquier, Diego López, Sergi Canós, Alberto Marí y Pablo López

Todas las fechas de la pretemporada del Valencia CF 2026-2027

El Valencia jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George’s Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby Country, Stoke City y Newcastle

6 de julio: Comienzan los entrenamientos en campo

13 -19 de julio: Stage de pretemporada en Girona

18 de julio: amistoso ante el Petro de Luanda (Girona)

22 de julio: amistoso contra el Eldense (Paterna)

25 de julio: amistoso contra el CD Castellón (Paterna)

27 de julio 2 de agosto: Stage de pretemporada en Inglaterra (Birmingham)

28 de julio: amistoso contra el Derby County

1 de agosto: amistoso contra el Stoke City

8 de agosto: Trofeu Taronja ante el Newcastle