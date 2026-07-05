David Torres 05 JUL 2026 - 11:58h.

Ya habla castellano: "Vine una semana y media antes para familiarizarme con la ciudad, el club y las instalaciones"

Justin De Haas, primer fichaje del Valencia CF avisa a LALIGA: "Soy un jugón y bueno en los duelos"

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ValenciaEl primer fichaje del Valencia CF, Justin De Haas, tiene ante sí la oportunidad de seguir la estela dejada por grandes futbolistas neerlandeses en Mestalla. Ya ha estado varias veces en la ciudad buscando casa y ahora, después de haber sido presentado este viernes, reflexiona sobre este paso, el más importante en su carrera y cómo se lo ha tomado. “Estuve de vacaciones, pero fue bueno venir un poco antes, una semana/semana y media antes para familiarizarme con las instalaciones, conocer a los entrenadores, acostumbrarme a la vida de aquí, adaptarme a la temperatura y prepararme. Conozco la ciudad y es muy bonita. La gente es muy amable, tanto dentro como fuera del Club. Así que es muy buena primera impresión”. Lo más llamativo, ya habla castellano con fluidez.

El nuevo fichaje del Valencia CF, Justin De Haas, ha hablado en VCF Media sobre numerosos aspectos profesionales y personales y ha comentado las siguientes cuestiones:

Primeras horas en la Ciutat Esportiva de Paterna

“He conocido a algunos jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo técnico. Son impresiones nuevas, pero muy positivas”.

Valencia

LALIGA EA SPORTS 26-27

“Jugar en una liga como esta, con un club como este, es un paso más en mi carrera”.

Posición en el terreno de juego

“Soy central, zurdo. Tengo buen manejo del balón, soy muy bueno en el pase, me gusta defender, soy bueno en los duelos y soy fuerte. Puedo marcar goles y me gusta eso”.

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Otros futbolistas neerlandeses a lo largo de la historia delValencia CF

“Obviamente, los conozco. No son muchos, pero sí algunos grandes nombres: Patrick y Justin Kluivert, Danjuma, Cillessen y Maduro”.

Aimar y Otamendi

“Conozco a Aimar, he oído historias increíbles sobre él, lo buen jugador que era. Otamendi jugó aquí, jugué contra él cuando estaba en el SL Benfica”.

Referentes en su posición

“Me gusta mucho ver jugar a Van Dijk. Es uno de los mejores centrales de los Países Bajos y, quizás, del mundo. Pero me gusta tomar lo mejor de diferentes centrales e intentar aprender de ellos”.

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Otras aficiones

“Tengo un perro, me gusta pasearlo, ir a buenos restaurantes, a lugares bonitos con mi familia, mi novia y mis amigos. También me gusta coleccionar cromos, de deportes y de Pokémon -la carta de Charizard del 25 aniversario es mi favorita-, jugar a la PlayStation -FIFA o COD y ahora estoy esperando al GTA VI- y al pádel”.

Curiosidades

“Vi los comentarios en el post del anuncio de mi llegada al Valencia CF y los apodos eran graciosos: ‘toro’, ‘bisonte’…”.

Estadio de Mestalla

“Por suerte, podré jugar aquí en el Camp de Mestalla en su último año para vivir la experiencia. He oído muchas historias increíbles que han pasado aquí y tengo muchas ganas de jugar en Mestalla. Cuando juegas en otro club es muy difícil jugar aquí por la presión de la afición valencianista y por el gran apoyo que le dan a sus jugadores. Es una gran afición”.

Nou Mestalla

“He visto fotos y vídeos y me parece impresionante”.