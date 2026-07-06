David Torres 06 JUL 2026 - 09:31h.

El Valencia CF, con cinco movimientos, es uno de los más activos en el inicio de verano

Ryonosuke Sato prepara su llegada al Valencia CF "a la japonesa"

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ValenciaEl Valencia CF sigue siendo uno de los equipos de Primera que más confirmaciones está realizando en el comienzo del mercado de fichajes. Con la pretemporada a punto de empezar ha presentado a Justin De Haas, ha cerrado el fichaje de Guido Rodríguez, ha encarrilado a Ryonosuke Sato, al que ya espera. A ellos se unirá el ya confirmado Aliou Dieng y la ampliación de contrato de Stole Dimitrievski. Cinco movimientos que irán paulatinamente a la pretemporada. De estos cinco jugadores, no todos han estado listos este 6 de julio cuando han comenzado el trabajo en el campo, es más, no se descarta que no se pongan a las órdenes de Carlos Corberán hasta la semana siguiente, entrado el mes de julio, pero el club los da por encarrilados, apalabrados, hechos, en definitiva.

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Primero, cerrar a Meunier y las llegadas de Sato y Dieng ¿Cuándo pueden venir?

El caso es que, tras cerrar el fichaje de Guido Rodríguez, falta ultimar el de Thomas Meunier, que en caso de acuerdo se incorporará tras disfrutar unos días de vacaciones después del Mundial, para que puedan presentarse cuanto antes en el caso del argentino son los siguientes pasos de un club que, además, tiene pendiente anunciar y coordinar las llegadas de Aliou Dieng y Ryonosuke Sato. El japonés, que estaba en Tokyo este domingo, se espera antes que al de Mali, que tiene unos días más de permiso por sus compromisos internacionales. La llegada del argentino debería producirse también en unos días, aunque no se descarta incluso que se incorpore al stage de Girona

Salidas, lo más urgente, y luego lateral, central, portero...

Pendientes de que se confirme el caso de Thomas Meunier, el preferido de Carlos Corberán para el lateral derecho, el Valencia CF debe arremangarse para empezar a dar salidas. ElDesmarque desvelaba el pacto entre caballeros con Cenk, pero hay futbolistas que no cuentan y que hay que sacar: Santamaría, Raba, Danjuma, Diakhaby, André Almeida... De ahí las urgencias por completar una plantilla que este lunes volvió al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna con pocas caras nuevas, (De Haas, es el único), pero con varios fichajes en camino.

Tras Meunier y las salidas, un hombre de banda, un central y un portero son las principales operaciones que debe acometer el Valencia que, con permiso del Real Madrid, encabeza la lista de equipos que más operaciones ha cerrado ya.