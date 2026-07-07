David Torres 07 JUL 2026 - 11:08h.

Firma por cinco temporadas

Ryonosuke Sato aterriza en Valencia con la lección aprendida: "Es un gran club"

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Tokyo para el traspaso de Ryunosuke Sato, que llegó este lunes a Valencia. El futbolista de 19 años (Nishitokyo, 16/10/2006) firma un contrato con una vinculación para las próximas 5 temporadas, hasta 2031, y se convertirá en el primer jugador japonés en vestir la camiseta de nuestro primer equipo masculino. El conjunto de Mestalla pagará 4 millones de euros por su traspaso al FC Tokyo que se queda a su vez un porcentaje de un futuro traspaso.

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El jugador, de 19 años fue sometido a la pertinente revisión médica para concluir una operación que incluye un contrato de larga duración con el club de Mestalla y está previsto que se una a la pretemporada del equipo que dirige Carlos Corberán, que comenzó este lunes sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy trabajó al margen, pero pronto estará con el resto de sus compañeros.

En el vídeo se le ve y escucha decir "Va de Bo!" ("Ahora va en serio")

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¿Por qué en el barrio de Ciutat Vella?

Como pasó con De Haas (el Cabanyal) y con Guido Rodríguez (Ruzafa), el Valencia CF ha vinculado el fichaje de Ryonosuke Sato con el barrio de Ciutat Vella, el centro histórico de la ciudad.

El Valencia CF comienza una nueva temporada manteniendo el lema Terra de Valentia. Un pensamiento que pone en valor el origen, la cultura y el carácter de una tierra que ha dado forma a la historia del club desde su fundación. Diferentes departamentos del club definieron que el posicionamiento narrativo que es Terra de Valentia, que está presente en las camisetas y en todos los soportes de la entidad.

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Ciutat Vella es el distrito más antiguo e histórico de València, ya que corresponde al lugar donde se fundó la ciudad en época romana. Está formado por seis barrios: La Seu, La Xerea, El Carme, El Pilar (Velluters), El Mercat y Sant Francesc, cada uno con un importante patrimonio histórico y cultural. En este distrito se encuentran algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de València, la Lonja de la Seda, el Mercado Central y las Torres de Serranos. Ciutat Vella es considerada una de las zonas más tradicionales de València porque conserva su trazado medieval, reúne gran parte de la historia, la cultura y las tradiciones valencianas, y ha sido durante siglos el centro político, religioso, comercial y social de la ciudad.

¿Qué es la Terra de Valentia?

"Es el arraigo a la cultura valenciana, sentimiento de pertenencia, una forma de ensalzar nuestra identidad (la Terra) y lo que queremos demostrar al mundo (la Valentia). Por tanto, no es solo un lema, es la esencia de quienes, frente a la adversidad, se levantan con más fuerza y que define a la perfección a la sociedad valenciana. Y ahí, entre todos los barrios de Valencia, destaca Ciutat Vella, el centro histórico, el origen de la ciudad, dónde ha sido presentado Ryonosuke Sato.