Triple comunicación en el mensaje: interna, externa y no verbal

El Valencia renueva a Carlos Corberán hasta 2028 para seguir con el plan de Ron Gourlay

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ValenciaEl Valencia CF ha renovado a Carlos Corberán hasta 2028. En concreto Valencia y el técnico Carlos Corberán han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que les unía hasta 2027 y que ahora finaliza en 2028, según anunció el club en un comunicado este lunes en el que lanzó tres mensajes en uno. Primero, un mensaje interno; otro externo hacia la afición y los rivales y un tercero, no verbal, pero clarificador. Ni la foto fue casualidad en una renovación que llega con un sector de la afición cada vez más amplio criticando al técnico de Cheste por su rendimiento en la temporada pasada, especialmente en la primera vuelta. El anuncio y la renovación (que se empezó a fraguar durante la campaña pasada) llega el primer día de trabajo en el césped.

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Comunicación interna: Corberán es el jefe

La entidad destaca en su información que el movimiento "cuenta con el total respaldo del presidente, Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol, Ron Gourlay". El Valencia CF afirma que lo renueva "con la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas". Es un aviso para navegantes. Carlos es el jefe ("Is the Coach") que dijo Gourlay en público varias veces.

La ampliación contractual del técnico tiene como objetivo, en palabras del club “consolidar las bases del proyecto deportivo" y parte de "la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas”. No hay duda. Él tendrá mando en plaza, al menos hasta 2028.

Comunicación exterma: Mensaje para la afición y los rivales

El siguiente mensaje, el más complicado porque va dirigido a la afición y a los rivales pero sin nombrarlos es marcar el objetivo del club. En Valencia hay un debate sobre la necesidad de que el club diga públicamente que el objetivo del Valencia CF es luchar por Europa.

"Para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos". eldesmarque.com

El club no lo dice así y conociendo a los de Singapur es difícil esperar que se moje mucho más allá, pero sí que el Valencia asegura que "este movimiento refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos". El lugar que le corresponde es la élite y pelear por objetivos más ambiciosos que quedar a mitad de tabla es luchar por Europa.

La comunicación no verbal: una imagen vale más que mil palabras

El comunicado fue acompañado a los medios de comunicación y en redes con una imagen muy potente en clave comunicación no verbal en la que se ve al CEO de fútbol posar para la foto con la mano apoyada en la espalda y el hombro del entrenador al que ha renovado.

La imagen proyecta una relación de cercanía, respaldo y jerarquía bien definida. El CEO aparece de pie, ocupando una posición ligeramente más elevada y dominante, mientras apoya una mano sobre la espalda y el hombro del entrenador en el momento de la firma. Ese contacto físico puede interpretarse como un gesto de apoyo, protección y validación pública, transmitiendo la idea de que la renovación cuenta con el respaldo personal de la máxima autoridad del club. Nada quedó a la improvisación. Ni la foto, ni el día, ni el contenido. Un master de comunicación en toda regla.