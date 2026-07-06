El Valencia renueva a Carlos Corberán hasta 2028 para seguir con el plan de Ron Gourlay

David Torres Valencia, 06 JUL 2026 - 13:20h.

El club che ha decidido renovar a Carlos Corberán, aunque esperaron a final de temporada ya sabían desde abril que se produciría la renovación

El Valencia CF arranca la pretemporada con Guido: los 25 jugadores que tendrá Carlos Corberán sobre el césped

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Era un secreto a voces, se fraguó en la visita del presidente Kiat Lim en diciembre, pero los malos resultados del equipo aconsejaron dejar la negociación parada hasta final de temporada. Esta apuesta es la razón por la que el Valencia CF nunca dudó de la confianza en Corberán a pesar de que el equipo tuvo posibilidades de descender hasta la penúltima jornada de LALIGA.

Desde ElDesmarque ya contamos el plan que tenía Ron Gourlay con Carlos Corberán en abril, apostando por la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo en un club que había tenido de todo menos esa estabilidad en los últimos años. El club decidió apostar por Corberán y, a pesar de haber agotado casi al completo su crédito, al final de temporada y con los objetivos cumplidos el Valencia ha vuelto a confiar en el de Cheste para seguir al mando del vestuario.

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El comunicado del Valencia CF

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de nuestro entrenador, Carlos Corberán, hasta 2028.

El Club amplía un año más la vinculación contractual del técnico, una decisión que tiene el objetivo de consolidar las bases del proyecto deportivo con la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas.

Este movimiento cuenta con el total respaldo del presidente, Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos.

Carlos Corberán (Cheste, 07/04/1983) ha dirigido al Valencia CF en 67 partidos oficiales desde su llegada en diciembre de 2024 y, tras ampliar su vinculación con el Club hasta 2028, afronta junto a su cuerpo técnico los retos de las próximas temporadas con la máxima responsabilidad, compromiso e ilusión".