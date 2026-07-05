El club no ha marcado públicamente el objetivo de la temporada: es raro sí pero ¿hace falta?

Guido Rodríguez ficha por el Valencia CF, la piedra angular para volver a Europa: todas las claves del acuerdo

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ValenciaA raíz de las declaraciones de Pepelu, he recordado que, desde la temporada pasada hay mucho revuelo con el hehco de que el Valencia CF no marque el objetivo públicamente para cada campaña. Sucedió el año anterior, sucede en este y hay mucha parte de la afición y de los medios de comunicación que reclaman constantemente que el club salga y diga cuál es el objetivo para la temporada. Imagino que piensan que, con ello, obtendremos un compromiso público y una mayor exigencia por parte de los futbolistas, el entrenador y los dirigentes. Es posible.

A mí, -es una opinión personal y respeto todas las demás-, me parece una cosa totalmente secundaria. Lo primero, porque creo que en el Valencia CF, el objetivo lo sabemos todos desde siempre: Hay que luchar y entrar en Europa. Ese era el objetivo el año pasado y para esta temporada no cambia. Lo ha sido siempre desde que yo tengo uso de conocimiento, o más concretamente desde que soy periodista deportivo hace 30 años. Otra cosa es que el club ponga todo de su parte para conseguirlo, en especial desde que está Peter Lim como máximo accionista.

El otro día Pepelu decía que sería bueno marcar el objetivo y no le quito razón pero ¿Pepelu o cualquier futbolista realmente necesita escuchárselo a alguien para dar lo máximo que tenga? ¿Necesita que salga Ron Gourlay y diga que queremos ir a Europa? Para mí es un formalismo, aunque es cierto que al CEO escocés este año sólo se lo he escuchado decir en privado, y así lo he publicado: el Valencia trabaja para despedir Mestalla en Europa e inaugurar el Nou Mestalla con competiciones europeas.

Más que decirlo, demostrarlo

Con todo, a mí digan lo que digan, me da igual. Lo que me importa son los hechos, por ellos les juzgaremos a quiénes dirigen el club. E imagino que en este mismo barco estará el entrenador Carlos Corberán. El técnico puede pensar que sí, que el objetivo es ir a Europa, pero si no le dan los jugadores y los fichajes necesarios para lograrlo, es como tratar de retener agua en una mano.

El club no ha marcado públicamente el objetivo de la temporada: es raro sí pero ¿cuánta falta hace?

La realidad, el objetivo real del Valencia CF al margen de su exigencia histórica, la marcarán los hechos. Y los hechos a día de hoy es que el Valencia ha firmado a Guido Rodríguez, a Justin De Haas, a Aliou Dieng, a Ryonosuke Sato; ha ampliado el contrato a Stole Dimitriski y tiene cerca de cerrar a Thomas Meunier.

¿Es suficiente? Obviamente no. El mercado de fichajes es largo, en el Valencia CF se tienen que dar salidas y se tendrá que completar la plantilla. Por sus hechos los conoceremos y sabremos que, diga lo que diga el Valencia pública o privadamente, las herramientas que ha dispuesto para lograr su meta. Eso sí, una vez completado el período de refuerzos, todas las vistas se girarán hacia el césped y hacia el banquillo.

Hasta que ese momento llegue, más gestos como fichar a Guido Rodríguez o De Haas, que allanarán el camino en el regreso a Europa, que discursos grandilocuentes apretando a nadie. No me creo que la plantilla necesite que alguien le diga qué es el Valencia CF y que aquí se viene a ganar todos los partidos. Aquí todos somos mayorcitos, sabemos lo que es el Valencia y lo que implica. Lo otro, marear la perdiz. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en el Valencia

dtorres@eldesmarque.com