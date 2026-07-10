David Torres Valencia, 10 JUL 2026 - 13:36h.

Quién es Ryonosuke Sato y cómo juega el primer japonés en la historia del Valencia CF

Ryonosuke Sato ya luce su nueva camiseta y tiene a Guido Rodríguez como referente

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El centrocampista Ryunosuke Sato se ha convertido en el primer futbolista japonés en la historia del Valencia y en el segundo jugador asiático que vestirá la camiseta del primer equipo masculino. Con su fichaje por el Valencia hasta 2031, Sato, formado en las categorías inferiores del Tokyo, da el salto al fútbol europeo con 19 años y siendo considerado una de las promesas con mayor proyección del fútbol nipón y su llegada ha causado un gran revuelo mediático y futbolístico. En lo futbolístico, Sato destaca por su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos. En lo mercantil, el Valencia CF abre de nuevo un mercado como el asiático del que estaba alejado a pesar de que el máximo accionista es de Singapur.

Ryonosuke Sato ha comentado las siguientes cuestiones:

Cómo de importante es venir a España y jugar en el Valencia CF para ti

Ya sabía antes de venir aquí que este club era muy importante en España. Lo noto cada día, me alegra muchísimo formar parte de él.

¿Qué significa el Valencia CF en Japón?

Todos los jugadores japoneses saben lo que es el Valencia. Todo el mundo lo valora muchísimo. Cuando supieron que venía aquí se sorprendieron y me felicitaron.

¿De qué juega? ¿Dónde se siente más cómodo en el campo?

Cuando debuté lo hice como 8, pero luego he jugado como 10, y en el extremo izquierdo, pero creo que el año pasado jugué como 10 y creo que hice un buen trabajo.

Tuvo otras ofertas ¿por qué eligió Valencia?

El motivo es que yo quería venir a Valencia y no dudé en ningún instante en venir. Es mi reto crecer en este club.

¿Qué tal su adaptación al Valencia?

He empezado a entrenar y tocar el balón. El feeling es muy bueno y me tratan muy bien.

¿Qué opina de LALIGA y de la temporada pasada del club?

Considero que es la mejor Liga del mundo, tanto el nivel de juego como el calor de los aficionados. Respecto al Valencia CF son muy rápidos y trabajan muc

¿El 39 es especial?

Era mi favorito cuando jugué en Okayama por eso lo he elegido.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

En cuanto al entrenamiento es técnico y rápido y lo disfruto muchísimo. Se pasan el balón a un toque rápido. Hay muchos jugadores muy buenos, si tengo que quedarme con uno, me quedo con Guido, que es una leyenda casi.

Dicen que es parecido como futbolista a Kagawa ¿Ha podido hablar con Kubo?

Kagawa sí que he hablado. Era mi ídolo desde pequeño. Me ha apoyado muchísimo. Me ha felicitado cuando iba a venir a Valencia. Con Kubo no he podido hablar.

¿Qué objetivo les ha trasladado el club?

Tenemos que superar el resultado del año pasado pero tenemos que ir partido a partido con el apoyo de los aficionados

A título personal...

Haré todo lo que pueda para contribuir al éxito del equipo.

Guido dijo que Corberán fue muy importante en su fichaje y qué le ha transmitido

Antes de venir a España ya hablé con él y sé lo que espera de mí el entrenador y aquí también. Siento la confianza por su parte. Iremos avanzado juntos. Confío en él.

¿Qué quiere de ti?

Lo que espera de mí es crear jugadas para conectar con el gol y que aproveche mi versatilidad para eso. Es lo que me valora.

Adaptación a LALIGA y a España

Todos los países fuera de Japón son iguales, en un día volando voy a llegar. No me importa el país que sea. Estoy muy a gusto en España disfrutando su cultura y su vida.

¿Más ídolos?

No he tenido un jugador ídolo, aunque a Kagawa lo aprecio mucho.

Primer japonés en la historia del Valencia CF ¿qué le gustaría conseguir a nivel personal con el club?

Es un orgullo ser el primer japonés en el primer equipo del Valencia CF. Me tengo que esforzar muchísimo para merecer ese orgullo. Quiero ser reconocido como tal.

Kubo es el que ha roto el techo de los japoneses en el Valencia. ¿Puede superarlo?

Dicen que LALIGA es difícil para los japoneses, pero qué más da que sea japonés o no. Lo importante es trabajar mucho y adaptarme bien. Efectivamente Kubo es el objetivo a seguir y me gustaría ser como él.