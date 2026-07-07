Quién es Ryonosuke Sato y cómo juega el primer japonés en la historia del Valencia CF

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ValenciaRyunosuke Sato (Nishitokyo, Tokio, Japón – 16 de octubre de 2006) ya es jugador del Valencia CF. El nuevo futbolista valencianista llega para ayudar al equipo en la parcela ofensiva con su agilidad, velocidad y habilidad técnica. Capaz de desenvolverse en distintos perfiles del centro del campo (como dijo a su llegada), tanto partiendo hacia adentro desde el perfil izquierdo, como en la derecha o acelerando el juego de ataque en posiciones interiores, Sato destaca por su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos.

Su carrera y su estallido internacional: Referente joven en Asia

Formado en la academia del FC Tokyo, una de las más prestigiosas del país, en 2023 se convirtió con tan solo 16 años en el jugador más joven de la historia del club en debutar con el primer equipo. Desde entonces, el nuevo jugador del Valencia CF se ha consolidado como uno de los mayores talentos emergentes en el fútbol asiático.

Su cesión al Fagiano Okayama en 2025 supuso un paso clave en su crecimiento. Su buen rendimiento le valió el reconocimiento como Mejor Jugador Joven de la J1 League y su inclusión, por votación de los aficionados, en el All-Star de la competición. Esta pasada temporada, de nuevo en las filas del FC Tokyo, ha firmado seis goles y una asistencia en 19 partidos oficiales.

A nivel internacional, Sato ha sido un referente prácticamente en todas las categorías inferiores de su selección. Hace unos meses se proclamó campeón de la AFC U-23 Asian Cup, torneo en el que fue elegido mejor jugador y destacó como máximo goleador con cuatro tantos. Su progresión le llevó a debutar con la absoluta en junio de 2025 y desde entonces ha disputado 5 partidos oficiales convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.

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Desde cuándo lo sigue el Valencia CF

Fue exactamente medio año antes, en el Mundial sub 20 de Chile cuando el Valencia CF le puso el ojo. ElDesmarque ha podido confirmar que el primer informe, y muy positivo por cierto, que existe de Sato en el club data de octubre de 2025. Mundial Sub-20 en el que Sato era uno futbolista prometedor y destacado de una selección como la japonesa que llegó a cuartos de final.

Qué ha hecho esta temporada

El jugador tokiota llega al Valencia CF tras su paso por el FC Tokyo de la Primera División de Japón, donde ha disputado 19 partidos, ha marcado 6 goles y ha repartido 6 asistencias. Ha sido elegido como el mejor jugador joven de la liga.

Sato ha sido una pieza importante para este combinado nipón en el que se formó desde categorías inferiores. Aunque, la campaña 24-25 la jugó con el Fagiano Okayama con el que compitió 28 encuentros, anotó 5 goles y asistió en una ocasión.

Su participación internacional

Ryunosuke es internacional con Japón desde la categoría sub-16. Pasó por la sub-17, sub-19, sub-20 y sub-23 hasta llegar a debutar con la Absoluta el 10 de junio de 2025. Es el futbolista más joven de la historia de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.

Con Japón atesora dos Copas asiáticas (una con la sub-17 y otra con la sub-23) y un campeonato de fútbol de Asia Oriental (con la Absoluta).

El primer japonés en la historia del Valencia CF

Ryunosuke Sato es el tercer nipón en llegar al Club tras Hiroshi Ibusuki, quien recaló en el VCF Mestalla en la temporada 2013-2014, y Wadi Suzuki, quien formó parte del VCF Juvenil A en la Academia VCF.

El Valencia CF y Japón tienen varias conexiones a lo largo de su historia. Este vínculo tiene origen en la visita de nuestro equipo a tierras japonesas en 1979 con Kempes y Aimar como protagonistas. 47 años más tarde, en 2004, el combinado valencianista volvió al país nipón para su gira asiática en la que Aimar, Ayala, Baraja o Albelda fueron algunos de los jugadores más aclamados.

El Valencia CF y Japón tienen varias conexiones a lo largo de su historia. Este vínculo tiene origen en la visita de nuestro equipo a tierras japonesas en 1979 con Kempes y Aimar como protagonistas. 47 años más tarde, en 2004, el combinado valencianista volvió al país nipón para su gira asiática en la que Aimar, Ayala, Baraja o Albelda fueron algunos de los jugadores más aclamados.

Este nexo se ve aún más fortalecido en los últimos años donde el Valencia CF ha tenido VCF Academies y VCF Camps durante 15 años, además de haber una peña VCF Nippon.