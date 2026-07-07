David Torres 07 JUL 2026 - 11:46h.

"¡Me convertiré en un jugador que brille en el mundo y del que los que me apoyan puedan estar orgullosos!"

Oficial Ryonosuke Sato, el japonés que llega al Valencia CF desde las Torres de Serrano: "Va de bo"

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Valencia"¡Me convertiré en un jugador que brille en el mundo y del que todos en Tokyo, Okayama y todos los que me apoyan puedan estar orgullosos! ¡Por favor, sigan apoyándome de ahora en adelante!", explica Ryonosuke Sato tras haber sido anunciado oficialmente como nuevo fichaje del Valencia CF. El japonés explica que está "realmente feliz de poder desafiar ese escenario. Estoy emocionado por los días que están por comenzar.", y muestra su responsabilidad por devolver toda la confianza convirtiéndose en un futbolista que trascienda barreras desde Mestalla.

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La carta de despedida de Ryonosuke Sato

Esta es la carta que Sato ha publicado a través del FC Tokyo:

"Esta vez, me he transferido al Valencia CF. Desde la clase avanzada de la FC Tokyo Soccer School, durante aproximadamente 10 años, fui criado por el FC Tokyo, y estoy realmente orgulloso de haber podido jugar como profesional en este club.

Experimenté un préstamo de formación a Fagiano Okayama, y los últimos seis meses desde que regresé al FC Tokyo a través de esa experiencia fueron un tiempo realmente especial para mí. Pude convertir el apoyo y las expectativas de los fans y aficionados en fuerza para jugar, y fue precisamente gracias a las experiencias y la confianza que gané en estos seis meses que pude decidir embarcarme en un desafío en el extranjero.

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"Estoy realmente feliz de poder desafiar al mundo desde el FC Tokyo. Y me alegraría si mi desafío pudiera contribuir, aunque sea un poco, al futuro de este club"

Estoy realmente feliz de poder desafiar al mundo desde el FC Tokyo. Y me alegraría si mi desafío pudiera contribuir, aunque sea un poco, al futuro de este club que me crió desde la era de la academia. Jugar en La Liga era un sueño desde que era pequeño. Estoy realmente feliz de poder desafiar ese escenario. Estoy emocionado por los días que están por comenzar.

A los directores, entrenadores, staff, compañeros de equipo, familia y a todos los fans y aficionados que siempre me apoyaron con tanto entusiasmo hasta ahora: realmente, muchas gracias. Como jugador criado en el FC Tokyo, creo que dejar resultados en el mundo es la mejor forma de devolverle al club y a todos los que me apoyan.

"¡Me convertiré en un jugador que brille en el mundo y del que todos en Tokyo, Okayama y todos los que me apoyan puedan estar orgullosos! ¡Por favor, sigan apoyándome de ahora en adelante!"

Y a todos los involucrados en Fagiano Okayama. No hay duda de que el yo de ahora existe gracias a ustedes. Estaba realmente feliz de que me recibieran tan cálidamente. Haré lo mejor para llevar buenas noticias también a todos en Okayama.

¡Me convertiré en un jugador que brille en el mundo y del que todos en Tokyo, Okayama y todos los que me apoyan puedan estar orgullosos! ¡Por favor, sigan apoyándome de ahora en adelante!"