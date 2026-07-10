David Torres 10 JUL 2026 - 12:18h.

Por ahí se accederá y se evacuará el estadio, debe estar listo para cuando se inaugure el campo

El Ayuntamiento admite a trámite la petición del Valencia CF para vender y urbanizar Mestalla pero pone una condición

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ValenciaMientras el Valencia CF tramita el PAI para vender y construir pisos en Mestalla, las obras en el Nou Mestalla, cuya finalización es condición imprescindible para poder vender su viejo estadio, siguen con paso firme y adelante. Los últimos avances, según se puede ver en el vídeo superior se centran en dos puntos: la ampliación de la zona del estadio hasta la planta calle en la esquina de Nicasio Benlloch con la calle Amics del Corpus y, sobre todo, el inicio de las obras del terciario anexo al estadio que recaerán en la calle Españeta y Nicasio Benlloch.

¿Qué se está haciendo?

Los últimos avances en la zona del terciario ha sido la colocación de las puertas y el comienzo del relleno del terreno. Lo vital del asunto es que la zona esté urbanizada cuando el Valencia CF quiera inaugurar el estadio. No en vano, por la zona comercial pasan vías de acceso y de evacuación del campo. Esto es, aunque no estén construidos los edificios, la zona debe estar disponible para que los aficionados puedan acceder.

¿Qué se va a construir?

El Ayuntamiento de Valencia ha concedido la licencia de ambiental y de obras para dos edificios, de 13 y 20 plantas, en el suelo terciario del Nou Mestalla que, en su momento, el Valencia vendió al fondo Atitlan, propiedad de Roberto Centeno (yerno de Juan Roig) y Aritza Rodero, que impulsa el proyecto, por valor de 35 millones de euros. El consistorio ha concedido licencia ambiental para un hotel de cuatro estrellas y 245 habitaciones en la torre de 20 plantas, que estará más cerca de la Avenida Corts Valencianes; y para un 'hotel apartamento' de dos estrellas, 650 'unidades' y 1.300 plazas en el bloque de trece pisos, que estará junto a la calle Nicasio Benlloch Igualmente se ha concedido licencia de oficinas para la primera planta de este segundo edificio, para la construcción de un centro comercial en planta baja, entreplanta y semisótano y para un aparcamiento subterráneo de dos pisos con 606 plazas para vehículos y 1.079 para bicicletas

¿Quién se encarga de las obras?

Las licencias se han concedido a la mercantil Espacios Deportivos Urbanos SL, creada para la ocasión, y que ha entregado el proyecto de diseño a AIC Equip, tal y como informó en su día ElDesmarque, y será la constructora valenciana Becsa la encargada de ejecutar un proyecto que estará acabado antes de 2029 y cuyo presupuesto aproximado superará los 60 millones de euros, y al cargo estará el arquitecto José María Tomás Llavador. De momento, la empresa ya ha puesto sus carteles y hay movimientos dentro de la obra.