David Torres 09 JUL 2026 - 12:09h.

Sólo podrá ejecutarlo cuando acabe el Nou Mestalla

Aprueba de forma provisional el PAI del viejo estadio dónde irán 500 viviendas, jardín, colegio y zona comercial

El Valencia CF cambia su postura con la venta de Mestalla, que entra en su fase definitiva: "Posición de fuerza"

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ValenciaEl Valencia CF sigue subastando el terreno de Mestalla. La idea del club es obtener por la venta del coliseo alrededor de 150 millones de euros y está en la fase de finalización del proceso de selección al comprador. Ahora, además, se da un paso burocrático clave: el Ayuntamiento ha admitido a trámite la petición del Valencia CF para ser el agente urbanizador (construir después de la venta) y ser el encargado de gestionar el PAI (Plan de Actualización Integrada) de la zona.

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Una condición previa que pone el Ayuntamiento

Este permiso del Ayuntamiento cuando llegue permitirá al club ofrecerle al comprador la posibilidad de diseñar lo que se quiere construir en él y le da un plazo de tres meses para desarrollar el plan, tal y como ha avanzado ElDiario.es, de tal forma que se da por hecho que la venta de Mestalla ha entrado en su fase final. Sin embargo, no lo podrá ejecutar hasta que esté terminado el Nou Mestalla. No en vano, en el documento al que ha podido acceder a ElDesmarque queda supeditado todo "el Nuevo Estadio se encuentre en condiciones de ser puesto en funcionamiento y que se hayan ejecutado las obras de urbanización del entorno del Nuevo Estadio". En ese momento se podrá pedir la reparcelación y ejecutar el PAI y las obras, nunca antes

La venta de Mestalla: cómo va y qué se va a construir

El 15 de octubre de 2025, el club anunciaba que había otorgado a CBRE, primera firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se asienta el Camp de Mestalla. La parcela, en la que se encuentra el estadio del Valencia CF hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 m², que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas. Esta configuración ha permitido recibir el interés de diversos compradores, falta que cristalice.

En este punto hay que señalar que será el comprador del terreno quien se encargue de asumir el coste del derribo del estadio (aún sin fecha y cuyo precio no será inferior a 10 millones de euros) y que, para hacerse una idea, hay que consultar el proyecto de MODIFICACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA "VALENCIA CF" presentado por el club para que le aprobaran en julio de 2024 las fichas urbanísticas y las licencias endurecidas para retomar las obras del Nou Mestalla. (A este proyecto corresponden las imágenes que acompañan este artículo).

Una torre de 29 plantas: 500 pisos, jardín, colegio y zona comercial

Según el proyecto presentado por el club en su día las alturas máximas permitidas para las edificaciones se limitan a un máximo de 22 plantas sobre rasante, pero se permite un edificio icónico que, por su carácter especial, quedará limitado a un máximo de 29 plantas.

El cálculo es que se puedan construir alrededor de 500 e pisos en el solar del actual Mestalla, aunque obviamente dependerá del promotor que se quede el solar y el PAI que presente el Valencia.

Además habrá una zona comercial situada en un zócalo terciario de baja altura y el ya mencionado edificio singular que será de de uso mixto, terciario y residencial, en altura. "La finalidad será fomentar la mezcla de usos y actividades y ser un elemento dinamizador del nuevo ámbito estratégico de cualificación urbana", explica el documento público y que se puede consultar aquí.

Por supuesto se contempla también que haya un equipamiento público; un centro de salud, un colegio con una superficie de 7.198 metros cuadrados y la parte central del PAI, un jardín de 24.728 metros.