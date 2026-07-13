David Torres 13 JUL 2026 - 11:09h.

"Mis amigos dicen que soy muy aburrido: entrenamiento, casa y familia"

Aliou Dieng: "¿Llegar a la Champions? Vengo de un gran club y llego con ambición"

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ValenciaAliou Dieng ya ha empezado a dejar sus primeras pinceladas como valencianista. Más allá de sus objetivos deportivos, el centrocampista maliense se ha dado a conocer con una entrevista en la que desvela el origen de un apodo que le acompaña desde su etapa en Egipto: "dabbaba", que significa "tanque". Un sobrenombre que hace referencia a su imponente físico y que encaja con el perfil de futbolista que llega al Valencia CF. Además, el mediocentro también muestra su lado más personal al hablar de su familia, su rutina lejos de los terrenos de juego y sus primeras sensaciones tras aterrizar en Mestalla.

Estas han sido sus reflexiones en VCFMedia:

¿Qué significa para ti fichar por el Valencia CF y cómo han sido tus primeros días en el club?

“Estoy muy contento de estar aquí y de ser jugador del Valencia CF y me alegra muchísimo. La gente me ha recibido muy bien y me da la bienvenida todo el tiempo, así que da gusto. Es un ‘plus’ para mí para adaptarme muy rápido”.

¿Cómo fue tu primer entrenamiento con el equipo?

“Fue un buen día para mí y me divertí mucho. Estaba contento de trabajar con el grupo. Estoy muy feliz de estar con ellos”.

¿Qué impresión te ha causado la ciudad de Valencia?

“Es igual que en Egipto. Hace calor y la temperatura es parecida”.

¿Cómo te definirías tanto dentro como fuera del campo?

“Soy respetuoso, lo doy todo por el equipo, siempre quiero mejorar. Espero progresar aún más y voy a dar lo mejor de mí todos los días: en los entrenamientos y en los partidos”.

¿Qué importancia tiene el físico en tu forma de entender el fútbol?

“Sí, como cualquier otro jugador, no puedes pretender ser un gran futbolista en el futuro si, físicamente, no aguantas”.

En Egipto te conocían por un apodo relacionado con tu fortaleza física. ¿De dónde viene ese mote?

“En Egipto me llamaban ‘dabbaba’, es como un tanque. Me llaman así muy a menudo”.

¿Qué supone para ti poder jugar en LALIGA?

“Es una de las ligas más grandes del mundo, es un ‘plus’. Solo puedo agradecer a Dios porque no todo el mundo puede jugar en esta competición”.

¿Qué jugadores recuerdas o han sido tus referentes en la historia del Valencia CF?

“Cuando lo veía era un equipo agradable de ver. Silva, por supuesto, Seydou Keita, ‘Momo’ Sissoko y se me olvidan otros, había bastantes”.

¿Qué crees que necesita el equipo para hacer una buena temporada?

“Debemos ser muy humildes, trabajar y, lo más importante, escuchar bien al entrenador y, espero, que este año vamos a trabajar bien y vamos a hacer que los aficionados estén muy orgullosos”.

¿Qué te ha pedido Carlos Corberán desde tu llegada?

“Espera mucho de mí y espero estar a la altura de lo que me pide”.

¿Cómo es Aliou Dieng en su día a día fuera del fútbol?

“Mis amigos me dicen que mi día a día es muy aburrido porque siempre estoy en casa con la familia y no hago gran cosa. Entrenamiento, casa, entrenamiento, casa. Las vacaciones las aprovecho, pero durante la temporada, siempre estoy concentrado en el fútbol”.

¿Qué papel juega tu familia en tu vida y en tu carrera?

“Es lo primero, antes que cualquier otra cosa, es muy importante. Así que debes quedarte con ellos y estar cerca. Mis dos hijos son gemelos, van a cumplir tres años el próximo 23 de septiembre. Están contentos y orgullosos de que esté aquí, así que me toca hacer que se sientan aún más orgullosos todos los días con mi trabajo”.

¿Cómo llevas el aprendizaje del español? ¿Qué palabras conoces ya?

“Conozco algunas palabras en español: ‘aquí’, ‘solo’, ‘como’, ‘vamos’”.

¿Qué opinas del futuro traslado al Nou Mestalla?

“Va a ser diferente, es cambiar de ‘casa’, es una buena iniciativa. Vamos a traer las oportunidades de nuestro lado y dar lo mejor de nosotros mismos para el nuevo estadio”.

¿Qué mensaje te gustaría enviar a la afición del Valencia CF?

“Estoy muy orgulloso de estar aquí y de representar al Valencia CF. La afición es muy importante, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos por ellos todos los días y esperamos hacer que se sientan orgullosos. ¡Amunt Valencia!”