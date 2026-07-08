Aliou Dieng, el quinto maliense del Valencia: del pionero Salif Keita al nuevo líder del centro del campo

Oficial Aliou Dieng, el cuarto fichaje del Valencia CF que llega desde el Pla del Real: Así juega la nueva bestia de Corberán

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ValenciaAliou Dieng (Bamako, Mali – 16 de octubre de 1997) ya es jugador del Valencia CF. El nuevo centrocampista valencianista llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva y ofensiva con su fuerza física, zancada, anticipación e interceptación y llegada al área rival. El pivote, la bestia hereda una tradición de dos pivotes muy recordados en Mestalla, que jugaron en el siglo XXI y que enamoraron a la afición.

En qué se parece Aliou Dieng a Keita y Sissoko

Desde el punto de vista físico, Aliou Dieng reúne rasgos que recuerdan especialmente a Momo Sissoko y Seydou Keita, aunque con matices propios. Como Sissoko, destaca por su potencia en los duelos, su capacidad para abarcar mucho campo y su fortaleza en la recuperación del balón, mientras que comparte con Seydou Keita su despliegue, resistencia y presencia en ambas áreas, aunque el exbarcelonista ofrecía una mayor llegada ofensiva y calidad técnica.

Los cuatro jugadores de Mali antes que Dieng

Los cuatro jugadores de Mali antes que Dieng y que defendieron la camiseta del Valencia CF son:

Salif Keita (1973-1976) Fue el primer futbolista africano en vestir la camiseta del Valencia CF y uno de los delanteros más talentosos de su época. Llegó a Mestalla en el verano de 1973 procedente del Olympique de Marsella, después de haberse convertido en una leyenda del Saint-Étienne francés. Durante tres temporadas dejó una profunda huella en el valencianismo gracias a su extraordinaria calidad técnica, su capacidad goleadora y un estilo de juego espectacular. Disputó 83 partidos oficiales y marcó 26 goles con el conjunto valencianista antes de abandonar el club en 1976, coincidiendo con la llegada de Mario Alberto Kempes. Fallecido recientemente.

Momo Sissoko (2003-2005) aterrizó en el Valencia CF con solo 18 años como un prometedor delantero procedente de la cantera del Auxerre, pero Rafa Benítez reconvirtió con acierto su posición hasta convertirlo en un poderoso centrocampista defensivo. Su progresión fue constante y participó activamente en la conquista de la Liga y la Copa de la UEFA de 2004, además de la Supercopa de Europa de 2004. En dos temporadas disputó 70 partidos oficiales y anotó dos goles antes de ser traspasado al Liverpool en el verano de 2005, donde continuó desarrollando una brillante carrera internacional. Conoce a Dieng a la perfección.

Seydou Keita (2014) llegó al Valencia CF en enero de 2014 como agente libre tras una exitosa trayectoria en clubes como el FC Barcelona y el Dalian Aerbin chino. Sobrino de Salif Keita, aportó experiencia, liderazgo y equilibrio al centro del campo en una etapa de reconstrucción del equipo. En apenas media temporada disputó 18 partidos oficiales y marcó un gol, contribuyendo a que el conjunto valencianista alcanzara las semifinales de la Europa League. Aunque el club intentó prolongar su estancia, el internacional maliense optó por fichar por la AS Roma al finalizar la campaña.

Ibrahim Diallo (pretemporada de 2015) fue un joven defensa central maliense incorporado a la cantera valencianista en 2015 tras llegar desde el KAS Eupen belga. Después de disputar la segunda mitad de la temporada con el Valencia Mestalla, realizó la pretemporada de 2015 con el primer equipo bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo, llegando incluso a entrar en convocatorias oficiales de Liga y de la previa de la Liga de Campeones, aunque sin debutar entonces. Su estreno oficial con el primer equipo se produciría meses después, en la Copa del Rey, confirmando las expectativas que había despertado durante aquella pretemporada.