David Torres 07 JUL 2026 - 19:20h.

Cuarto fichaje tras De Haas, Guido y Sato; será oficial en breve

El Valencia CF ficha a Aliou Dieng por tres temporadas

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ValenciaAliou Dieng ya está en Valencia y, salvo sorpresa, en las próximas horas será oficial pues pasó la revisión médica hace ya unos meses. Y es que, el Valencia CF iba a fichar a Aliou Dieng en enero. Finalmente lo descartó para que viniera Guido Rodríguez y terminó cerrándolo en marzo. Al acabar el mercado de fichajes, y tras escuchar a Ron Gourlay, que dio por firmado a Justin De Haas y a "otro" futbolista, en Valencia se dio por hecho que el mediocentro. Sin embargo, el Al Ahly rompió la operación y lo retuvo hasta final de temporada tras haber pasado incluso la revisión médica. Semanas después, el Valencia CF lo fichó y ahora acaba de aterrizar para cumplir su sueño de jugar en Mestalla.

A sus 28 años, el futbolista maliense llegaría al Valencia CF tras convertirse en una pieza fundamental del Al Ahly egipcio, club con el que ha superado los 250 partidos oficiales y ha destacado por su regularidad competitiva. Ahora le tocará lidiar en Mestalla y en LALIGA con rivales de máximo nivel, pero él está feliz y convencido de que puede hacerlo, tal y como dijo a su llegada a Manises.

¿Estás contento de venir a Valencia?

Claro que sí, estoy muy contento y muy emocionado.

¿Has hablado con el entrenador, con Corberán?

Por supuesto que hablé con él.

¿Qué espera Corberán de ti en cuanto a tu físico?

Sí, espera mucho de mí y espero darle lo mejor de mí, tanto a él como al equipo.

¿Cuál es tu principal objetivo esta temporada?

El objetivo es, como todos sabemos, recuperar la Champions League, la Europa League, así que lucharemos por ello este año.

¿Qué significa para ti estar en la liga española?

Es un gran honor para mí, el Valencia es un gran equipo, así que tengo que disfrutarlo.

¿Cómo es Aliou Dieng?

Se trata de un centrocampista de perfil físico, intenso en la recuperación y con gran capacidad para abarcar campo, especializado en el equilibrio táctico y el trabajo sin balón. Su juego combina potencia, disciplina posicional y una notable presencia aérea, cualidades que le permiten sostener al equipo desde la base del centro del campo. Aunque no ha jugado todavía en Europa, su experiencia internacional y su madurez futbolística lo presentan como un refuerzo pensado para aportar solidez, energía y consistencia a la medular valencianista, reforzando el doble pivote con un perfil de contención y sacrificio colectivo, explican a ElDesmarque técnicos que han visto al futbolista