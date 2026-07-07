David Torres 07 JUL 2026 - 21:19h.

La bestia Aliou Dieng aterriza en Valencia: "El objetivo es volver a la Champions"

Dieng firma por dos temporadas con una tercera opcional. Será presentado este miércoles

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Aliou Dieng con un contrato por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028 más una tercera prorrogable por objetivos. El centrocampista internacional por Mali (Bamako, 16/10/1997) llega al Valencia CF procedente del Al-Ahly SC egipcio, uno de los equipos más laureados del fútbol africano. Llega gratis aunque el Valencia CF intentó incorporarlo en enero. Tras aterrizar en Manises atendió a ElDesmarque y dejó claro a lo que viene: "recuperar las noches de Champions". El futbolista será presentado este miércoles ante los medios.

El perfil de Dieng

Él sabe de lo que habla porque, aunque no tiene experiencia en Europa a sus 28 años, sí ha jugado las másximas competiciones en África. Desde su llegada a El Cairo en 2019, Dieng ha disputado un total de 250 partidos oficiales y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del continente firmando un palmarés que incluye tres ligas, dos copas y cuatro supercopas de Egipto, además de dos Supercopas y cuatro Ligas de Campeones de la CAF.

El nuevo jugador valencianista es además el capitán y uno de los referentes de la selección de Mali, con la que participó en la última edición de la Copa Africana de Naciones.

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¿Cómo juega Aliou Dieng?

Su perfil combina potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón en duelos defensivos, unas cualidades que lo convierten en un mediocentro de continuidad, progresión y primer pase, capaz de abarcar campo, destruir, sostener y dar continuidad al juego del equipo.

El nuevo centrocampista valencianista llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva y ofensiva con su fuerza física, zancada, anticipación e interceptación y llegada al área rival.

Su currículo

El mediocentro de Bamako llega al Valencia CF tras su paso por el laureado Al Ahly SC de la Primera División de Egipto, donde ha disputado 34 partidos y ha marcado 1 gol entre todas las competiciones nacionales (Liga, CAF Champions League y Supercopa de Egipto).

Dieng ha sido una pieza fundamental para el combinado egipcio desde su llegada en la temporada 2019-20. Con el Al Ahly ha sumado un total de 247 encuentros en los que ha anotado 11 goles y ha conquistado 16 títulos (3 Ligas, 3 Copas, 4 Supercopas, 4 Ligas de campeones de África y 2 Supercopas de la CAF).

Previamente a estar en el Al Ahly Sc, Dieng también ha formado parte del Al-Kholood de la Liga Saudí en la 24-25 con el que participó en 31 ocasiones y marcó 3 tantos, y del MC Alger de la Liga de Argelia con el que disputó dos campañas (2017-18 y 2018-19), en las que jugó 46 partidos y marcó 1 tanto.

En 2015, disputó seis encuentros con la Sub-23 maliense y, desde 2016, Dieng atesora experiencia con la Absoluta en la que ha jugado 47 partidos.

Llega desde el Pla del Real

El Valencia CF va desbloqueando barrios con sus presentaciones. Lo hizo con Sato desde Ciutat Vella, con De Haas (el Cabanyal) y con Guido Rodríguez (Ruzafa), para potenciar su campaña de marketing Terra de Valentia. Un pensamiento que pone en valor el origen, la cultura y el carácter de una tierra que ha dado forma a la historia del club desde su fundación. Diferentes departamentos del club definieron que el posicionamiento narrativo que es Terra de Valentia, que está presente en las camisetas y en todos los soportes de la entidad y eso se ha trasladado a los fichajes.

Para Dieng han elegido el Pla del Real es el distrito número 6 de Valencia, una prestigiosa y tranquila zona residencial situada junto al antiguo cauce del río Turia que destaca por su alta calidad de vida y su rico patrimonio histórico. Compuesto por los barrios de Exposició, Mestalla, Jaume Roig y Ciutat Universitària, este distrito equilibra a la perfección la vida académica y residencial con grandes pulmones verdes como los Jardines del Real (Viveros) y de Monforte, el emblemático Paseo de la Alameda, y referentes urbanos como el Hospital Clínico y el histórico estadio de Mestalla. Su nombre rinde homenaje al desaparecido Palacio del Real, la antigua residencia de los reyes valencianos cuyo legado se respira hoy en su ambiente señorial y sus amplias avenidas arboladas.