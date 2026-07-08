Rubén Vargas y Cucho Hernández, cara y cruz en los penaltis del Suiza-Colombia: notas y puntos

Suiza se impone en la tanda y jugará ante Argentina en cuartos

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Suiza ya está en cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse a Colombia en la tanda de penaltis. En el partido más flojo de toda esta ronda de octavos, sin goles y con pocas ocasiones, el cuadro europeo se impuso a los sudamericanos con un gol definitivo de Rubén Vargas en el quinto lanzamiento después de que Davinson Sánchez y Cucho Hernández fallaran dos penaltis anteriormente. Ahora, los helvéticos se medirán a Argentina por una plaza en semifinales.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Suiza y Colombia en este partido de octavos de final del Mundial 2026.

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Las notas de Suiza: aprobados y suspensos

Kobel (8): un paradón a Puerta en los primeros compases del partido como mejor intervención y otra algo más extraña a Campaz en la prórroga. En la tanda detuvo un lanzamiento determinante al Cucho Hernández.

Zakaria (7): le tocó jugar de lateral derecho y enfrentarse a Luis Díaz y cumplió de manera notable. En ataque no se prodigó, pero en defensa apenas sufrió.

Elvedi (7): entre él y Akanji secaron por completo a Luis Suárez, James y compañía.

Akanji (4): alguna duda en un par de acciones... y un penalti inverosímil que mandó a las nubes, lejísimos de la portería.

Ricardo Rodríguez (6): cumplió en defensa ante una Colombia bastante atascada. Sustituido en el 70' con molestias.

Freuler (5): aguantó los 120 minutos sobre el campo, sin arriesgar con balón ni destacar en defensa.

Granit Xhaka (4): bien posicionado, por momentos hasta gustándose con balón, pero poco determinante. Un par de pérdidas importantes atrás, la segunda de ellas en el 116' que casi cuesta la derrota. Al menos marcó su penalti, aunque con algo de fortuna.

Jashari (5): sustituido al descanso sin pena ni gloria para dejar su sitio a Sow tras un primer tiempo con poquitas intervenciones.

Rieder (5): se quedó a medias partiendo desde la banda derecha, como casi todos. Un disparo demasiado centrado a la media hora, una falta en la frontal que envió al lateral de la red y hasta ahí. Sustituido en la prórroga.

Ndoye (5): no terminó de estar atinado, pero fue de los pocos que al menos generó peligro. Un disparo con la zurda, una buena jugada en la que asistió a Sow y otro disparo cruzado en el descuento del tiempo reglamentario, justo antes de ser sustituido.

Embolo (4): mucha brega, poco acierto, 0 disparos. Daba la sensación de llegar bastante entero al tramo final del partido a nivel físico, pero fue sustituido en el 87' sin ocasiones que llevarse a la boca.

Murat Yakin también dio entrada a Sow (entró bien en el partido, pero se diluyó con el paso de los minutos) en el descanso, Muheim en el 70', Widmer e Itten en el 87', Rubén Vargas en el 90+2' (un par de faltas recibidas y un par de jugadas por la izquierda que no fueron a más y marcó el penalti decisivo) y Amdouni en el 103'.

Las notas de Colombia: aprobados y suspensos

Camilo Vargas (5): durante el partido, una buena parada a Rieder y un paradón a Amdouni en la prórroga. No detuvo ni un lanzamiento en la tanda.

Daniel Muñoz (5): sufrió ante Ndoye y compañía por la banda derecha en los primeros compases del partido, pero se fue entonando con el paso de los minutos.

Davinson Sánchez (4): si el colegiado le pita ese penalti del 90', se lo come enterito y queda más que señalado. Vio una amarilla en la prórroga y falló su lanzamiento de penalti, estrellándolo en el larguero.

Lucumí (6): firme en defensa, tuvo en su cabeza el 0-1 en un córner en la prórroga que se estrelló en el larguero. Sustituido en el 119' con molestias.

Mojica (5): frenó bien a Rieder y compañía, pero no se prodigó prácticamente nada en ataque.

Jhon Arias (5): un par de regates por la derecha y poco más. Lo intentó algo más en la segunda mitad, pero lejos de ser determinante. Bien en las ayudas defensivas. Sustituido en el 66'.

Gustavo Puerta (4): de sus partidos más flojos del torneo. Kobel le sacó un buen disparo en los primeros compases del encuentro y no se prodigó mucho más.

Jefferson Lerma (5): imponente por su físico, sin arriesgar en los pases. Sustituido en el 83'.

Luis Díaz (3): nada de nada. Todas las miradas apuntaban a él y no se fue ni una vez de su par. El más decepcionante, aunque al menos metió su penalti.

James Rodríguez (4): destacó más en el robo que en la creación. Algunos detalles de calidad, pero poca incidencia y 16 pérdidas. Sustituido en el 66'.

Luis Suárez (3): estuvo 83 minutos en el campo y sólo tocó 11 veces la pelota. ¡Once! Entre ellas, un disparo tan claro como horrible. Sustituido en el 83'.

Nestor Lorenzo también dio entrada a Quintero y Campaz en el 66', Cucho Hernández (sin demasiada incidencia en el partido y falló su lanzamiento de penalti) y Richard Ríos en el 83' y Yerry Mina en el 119'.