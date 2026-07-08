David Torres Valencia, 08 JUL 2026 - 12:58h.

"El Valencia CF no es un equipo cualquiera, fue un orgullo cuando me llamaron"

Aliou Dieng, la bestia que devuelve al Valencia el perfil de Keita y Momo Sissoko

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El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación del centrocampista internacional por Mali Aliou Dieng con un contrato por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, más una tercera opcional en función de su rendimiento. El centrocampista de 28 años llega al Valencia procedente del Al-Ahly SC egipcio, uno de los equipos más laureados del fútbol africano. Desde su llegada a El Cairo en 2019, Dieng ha disputado un total de 250 partidos oficiales y ha logrado un palmarés que incluye tres ligas, dos copas y cuatro supercopas de Egipto, además de dos Supercopas y cuatro Ligas de Campeones de la CAF.

Dieng hereda un perfil que otros jugadores de Mali como Keita o Sissoko ya mostraron en Mestalla. De hecho Sissoko le ha mandado un mensaje recibiéndolo. Este martes aterrizó en Manises hablando de volver a la Champions y este miércoles, en su presentación oficial, tocaba ver con qué sensaciones se estrena en LALIGA y si realmente aspira a jugar la Champions o no: "Es una ambición personal. Vengo de un gran club y llego con ambición. Jugaremos LALIGA y luego ya veremos pero antes seguiré las consignas del entrenador y de mis compañeros"

¿Pero el club les ha dicho que el objetivo es la Champions?, le preguntaron y aseguró. "Vengo de un club que ha ganado muchos trofeos en África y es mi ambición personal, pero la idea es llevar al club a dónde pertenece. Lo haremos escuchando las consignas, trabajando poco a poco"

Además, Dieng ha comentado las siguientes cuestiones:

Recibido por Sissokho

Es un mensaje muy especial el de Sissoko. Una leyenda del fútbol de Mali. Espero seguir sus pasos

¿Ha hablado con Diakhaby?

He hablado con Diakhaby. Es un buen chico y me ha dado muchos consejos

¿Ha hablado con Corberán?

He hablado con el entrenador y respecto al once inicial lo decidirá él, yo voy a trabajar.

¿Cómo fue su fichaje?

El contacto con el club fue mi agente. No hablé con el Valencia CF directamente pero me puso muy contento la noticia. Estoy orgulloso de que el Valencia se fijara en mi.

"El Valencia CF no es un equipo cualquiera, fue un orgullo cuando me llamaron"

Defínase como jugador

Soy un jugador sencillo, que lo da todo sobre el campo, que escucha a entrenador y a sus jugadores y voy a hacer lo mismo aquí. La posición dependerá del entrenador.

Sus cualidades se pueden acoplar a LALIGA

Soy alguien competitivo y estoy listo para aprender y escuchar y ojalá todo vaya bien

Quinto jugador de Mali y dos en su posición, Sissoko y Keita, ¿Fueron sus referentes?

Son referentes mundiales y son leyendas. Para mí es un orgullo seguir sus pasos y con sacrificio espero seguir sus pasos y, por qué no, superarlos.

Alguna vez soñó jugar en Valencia

Como niño era un sueño venir a Europa, tuve varias oportunidades que no se concretaron. El Valencia CF no es cualquier club y espero que va a ser una buena etapa.

¿Por qué se dice en Europa que la Liga egipcia es inferior a la española?

No entro en esos comentarios, pero hemos visto a Egipto. Se trata de ver como puedo ayudar al futuro.

Llama la atención a su físico ¿va al gimnasio o es natural?

Es natural. Hago deporte desde que soy niño, pero algo es natural. Será una mezcla.