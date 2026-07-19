Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 14:22h.

Joan Capdevila estará presente junto al resto de campeones en 2010

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Toda presencia de aficionados de España en el MetLife Stadium para la final del Mundial ante Argentina es poca y uno de los que saben lo que pesa la copa podrá estar allí finalmente una vez solucionados sus problemas burocráticos. Joan Capdevila ha viajado finalmente después del veto inicial de Estados Unidos al denegarle inicialmente la ESTA por un motivo surrealista desvelado por el propio jugador.

El exlateral ha embarcado junto a Marcos Senna horas antes de la segunda final de España en su historia para estar junto a varios del resto de los campeones del mundo en Sudáfrica 2010. Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Carles Puyol... han acompañado a la Roja ya durante el torneo y repetirán presencia en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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Según la foto que publicó este domingo en X la Asociación Española de Deportistas Internacionales, el que fuera lateral izquierdo del Espanyol, Atlético de Madrid y Deportivo y Senna estaban a punto de abordar el avión que les llevará a Nueva York. Capdevila había pedido ayuda el viernes en las redes sociales para que le solucionaran el problema con la visa.

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"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado la ESTA", denunció en Twitter el propio Joan Capdevila, que había aceptado la invitación de la RFEF a todos los integrantes de aquella plantilla que se proclamó campeona hace 16 años en Sudáfrica.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", cerró en X el exjugador español que iniciaba su mensaje con un "Necesito ayuda Donald Trump".

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El caso se hizo tan conocido que el chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y toda una institución en Estados Unidos, pidió este sábado en las redes sociales que las autoridades del país ayudasen a su compatriota. José Andrés interpeló directamente a Donald Trump, presidente estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, y a la FIFA en su mensaje: "@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!".

El motivo por el que Estados Unidos denegó la ESTA a Joan Capdevila

Según contó el viernes el propio futbolista en la Cadena COPE, el motivo de rechazo del ESTA para entrar en Estados Unidos se debe a que disputó un partido en Irán hace diez años. Un encuentro de LALIGA Legends que le ha podido causar un buen susto al jugador ilerdense, que finalmente ha podido viajar junto a su excompañero en el Villarreal y la Selección Española Marcos Senna, campeón de la Euro 2008.

Joan Capdevila fue titular en la final del Mundial 2010 entre España y Países Bajos en la que la Roja se proclamó campeona del mundo por primera y, hasta la fecha, única ve en la historia de la Selección Española. El jugador catalán pasó por clubes como el Espanyol, el Atlético de Madrid, el Dépor o el Villarreal, donde jugaba cuando participó en la cita de hace 16 años.